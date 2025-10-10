O candidato independente à Câmara do Porto, Filipe Araújo, garantiu esta sexta-feira que uma vez conhecidos os resultados da eleição estará do lado responsável da gestão da cidade, mas sem adiantar que cenário de maioria admite integrar.

Em declarações à Lusa antes de começar a última arruada da campanha até à Praça Francisco Sá Carneiro, nas Antas, o cabeça de lista do movimento Fazer à Porto afirmou: “Aquilo a que posso comprometer-me com os portuenses é que estarei do lado da gestão responsável da cidade dos próximos anos”.

Sem especificar com quem admite constituir maioria para governar e com quem recusará fazê-lo, Filipe Araújo foi taxativo na argumentação: “Não me peçam é para passar linhas sobre princípios, valores e sobre aquilo que nós propomos no manifesto eleitoral. Isso, para mim, é inegociável. Desde que seja de acordo com aquilo que nós propusemos aos portuenses, estarei cá sempre para fazer o melhor”.

O candidato afirmou-se ainda convencido de que “as pessoas ainda não sabem bem em quem vão votar”, aproveitando para apelar a que façam uma reflexão, lembrando-lhes que nas últimas três eleições venceu sempre o projeto independente de Rui Moreira.

A candidatura de Filipe Araújo marcou o último dia da campanha com um gesto solidário, com uma parte deles a integrar a equipa de voluntários do projeto Porta Solidária, que funciona na Igreja do Marquês, ajudando a preparar o jantar para os sem-abrigo daquela zona da cidade, a poucos metros da sede da candidatura.

“Vamos ter a oportunidade de, através de pessoas da nossa candidatura, dar algo em troca aos portuenses. Nós gostamos de servir a cidade e não de nos servirmos dela e é nessa perspetiva que vamos estar a trabalhar aqui também na paróquia do Marquês, a ajudar a preparar as refeições para mais logo”, explicou o candidato.

A terminar, Filipe Araújo falou “sobre a ideia de que no Porto há bipartidarismo” para recusar o apelo ao voto útil, considerando que “não serve em nada a democracia”.

“A democracia é escolher aquele que é mais capaz, que tem a melhor equipa, que tem o melhor projeto para o futuro dos portuenses, das suas famílias, dos seus filhos, dos seus netos”, defendeu o candidato independente com o apoio do PAN.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se no domingo.