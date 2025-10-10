Dois homens, de 28 e 42 anos, foram detidos em flagrante delito pela GNR pelo crime de burla através da aplicação MB Way, no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, divulgou esta quinta-feira aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que os dois homens foram detidos na quarta-feira, no âmbito de uma ação de patrulhamento realizada naquele concelho.

De acordo com o comunicado, os militares da Guarda detetaram dois homens nas imediações de uma máquina multibanco que “evidenciavam um comportamento suspeito”, pelo que os abordaram.

Após efetuarem diligências policiais, os militares apuraram que os suspeitos tinham acabado de consumar uma burla através da aplicação MB Way.

Além das detenções, a GNR apreendeu 360 euros em numerário, um telemóvel e um veículo automóvel.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal de Elvas.