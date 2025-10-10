O Tribunal de Coimbra começa a julgar na segunda-feira um homem de 28 anos acusado de violar uma jovem holandesa de 16 anos numa festa de aldeia no concelho de Soure, em 2024.

O jovem, a morar no concelho, é acusado de dois crimes de violação agravada que terão ocorrido de madrugada, depois de uma festa local numa aldeia de Soure, no verão de 2024, refere a acusação do Ministério Público a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo o Ministério Público (MP), a vítima, na altura com 16 anos de idade, estava de férias em Portugal com a família e deslocou-se, juntamente com familiares, até uma festa de aldeia.

Durante o convívio, a jovem conheceu o arguido, de 28 anos, que tentou aproximar-se “fisicamente” da vítima, “tocando-lhe no ombro, no braço e na anca”. De madrugada, a vítima saiu da festa juntamente com familiares, mas acabou por regressar ao recinto da festa, sozinha, à procura do telemóvel, que teria perdido, conta o MP.

Nessa ocasião, o arguido, aproveitando que estava sozinha, agarrou-a e terá violado a jovem, numa zona próxima do recinto da festa. Minutos mais tarde, o jovem de 28 anos terá soltado a vítima para, momentos depois, ir novamente ao seu encalce e, alegadamente, violá-la de novo, ignorando os gritos da jovem que lhe pedia para parar, afirma o Ministério Público.

Posteriormente, a arguida conseguiu dirigir-se para a casa de um familiar.

O arguido, que está apenas sujeito a termo de identidade e residência, é julgado à porta fechada no Tribunal de Coimbra, na segunda-feira de manhã.