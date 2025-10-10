A candidata do JPP à Câmara do Funchal, na Madeira, disse esta sexta-feira que, caso vença as eleições no domingo, não vai governar para as elites, mas para todos os funchalenses e reiterou que o concelho precisa de mudar.

“Nós queremos fazer a mudança para os funchalenses, para estar com as pessoas. Por favor, funchalenses, abram os olhos. Nós estamos aqui para sermos o porta-voz das vossas necessidades. Nós queremos lutar pelas famílias da classe média. Nós queremos pão para as famílias”, afirmou Fátima Aveiro.

A cabeça de lista do Juntos Pelo Povo falava aos jornalistas na Praça do Município, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, onde dezenas de apoiantes da sua candidatura se concentraram, antes de uma arruada no centro da cidade, com muitas bandeiras e música, que terminou no Mercado dos Lavradores.

“Nós não queremos governar para as elites. As elites não querem mudar”, disse, referindo-se à candidatura da coligação PSD/CDS-PP.

Fátima Aveiro, que não é filiada no JPP, criticou, em particular, o desempenho do PSD, quer ao nível do município, como da região autónoma, onde os social-democratas governam desde 1976.

“Até quando é que nós vamos continuar reféns de uma política ditatorial que instrumentaliza as juntas de freguesia, os órgãos de comunicação social, vedando todo o trabalho que o JPP tem feito no terreno?”, questionou, falando com entusiasmo, em tom de comício.

E prosseguiu: “Até quando vamos continuar a pagar os elevados custos de vida? Até quando o PSD vai se negar a trazer mais cadeias de distribuição para a Madeira para aliviar os encargos que as famílias têm?”.

A candidata do Junto Pelo Povo apelou a uma “reflexão muito séria” dos funchalenses sobre o sentido de voto e considerou que o partido está a “um passo de fazer a diferença na cidade do Funchal”.

“Acreditem em nós. O vosso voto é útil. Nós temos esperança”, realçou.

O município do Funchal é composto por dez freguesias e é o mais populoso da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

O Funchal é também o concelho do país com mais candidaturas à Câmara Municipal — 14.

O atual executivo, chefiado por Cristina Pedra, é composto por seis eleitos da coligação PSD/CDS-PP e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU — coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).

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