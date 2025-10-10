O selecionador Roberto Martinez afirmou esta sexta-feira que Portugal tem que ter o “melhor desempenho possível” para vencer no sábado a Irlanda, na qualificação para o Mundial2026 de futebol, e lembrou que ainda é cedo para falar no apuramento.

“O que é importante é ter o melhor desempenho e tentar ir passo a passo. É uma fase de apuramento esquisita, só com seis jogos em que não há margem de erro. A preparação foi boa e o foco é a Irlanda. Não a podemos subestimar. Teve um jogo difícil na Arménia. Esperamos uma reação da Irlanda”, afirmou Roberto Martinez.

O treinador de 52 anos falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do duelo da terceira jornada do Grupo F, minutos antes do último treino da seleção nacional antes do encontro de sábado.

Por essa razão, a conferência de imprensa de Martínez acabou por ser mais curta do que habitual.

Mesmo assim, o técnico espanhol abordou a inclusão do médio João Neves na lista de convocados inicial, com o jogador do Paris Saint-Germain a acabar por ser dispensado ainda antes de o estágio arrancar devido a lesão.

“Havia a possibilidade do João jogar no último jogo com a Hungria. Não chamamos jogadores que não estão aptos. Não há confusão. O que há é uma situação em que o João Cancelo e o João Neves não estão cá. Por isso, temos a oportunidade de mostrar o mesmo nível com jogadores diferentes. Temos uma polivalência que é muito importante para criar um grupo muito forte”, explicou.

Com Sporting, Benfica e FC Porto recentemente em ‘guerra’, com várias intervenções mais ‘agressivas’ dos respetivos presidentes, Martínez afirmou que essa situação acaba por não ter qualquer impacto na seleção e no ambiente que se vive no estágio.

“Em Portugal temos uma rivalidade muito forte, mas o que é importante é a formação dos jogadores, que é exemplar. Os aspetos onde vemos talento português com possibilidade para chegar aos melhores balneários. É isso que é importante para o selecionador. Portugal é um país de formação”, concluiu.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19h45 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

Três dias depois, em 14 de outubro, também em Alvalade e igualmente às 19h45, a seleção nacional defronta a Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).

A seleção lusa lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se a Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.