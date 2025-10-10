A primeira-dama norte-americana afirmou esta sexta-feira ter criado um “canal de comunicação” com o Presidente russo para apoiar o bem-estar das crianças ucranianas, sublinhando que oito delas foram já entregues às famílias.
Em agosto, Melania Trump escreveu uma carta a Vladimir Putin, que o marido, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou pessoalmente durante uma reunião com o homólogo russo no Alasca.
A invasão da Ucrânia por Putin levou à retirada de crianças ucranianas do país para serem criadas como russas.
Em declarações aos jornalistas, na Casa Branca, Melania referiu que Putin respondeu à carta e que, a partir daí, foi estabelecido “um canal aberto de comunicação” sobre o bem-estar dessas crianças.
“Concordámos em cooperar para o benefício de todas as pessoas envolvidas nesta guerra”, declarou a mulher de Trump.
Em 2022, a agência de notícias Associated Press (AP) documentou o rapto de crianças ucranianas. Posteriormente, o Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou ter emitido um mandado de detenção contra Putin por crimes de guerra, acusando-o de responsabilidade pessoal pelos raptos de crianças da Ucrânia.
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