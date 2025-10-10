A conta da rede social X dos Prémios Nobel partilhou as imagens do momento em que a política da oposição venezuelana María Corina Machado descobriu que tinha vencido o Prémio Nobel da Paz de 2025, através de um telefonema do diretor do Instituto Norueguês Nobel, Kristian Berg Harpviken.

O telefonema foi feito cinco minutos antes do anúncio oficial, às 10h00 da manhã na hora de Lisboa (12h00 em Oslo). Com a voz emocionada, Harpviken diz a María Corina Machado que o seu nome será o indicado como vencedor do prémio.

Maria Corina, que vive escondida na Venezuela, recebeu a chamada em plena madrugada, poucos minutos antes das 5h00 da manhã. “Meu Deus… Não tenho palavras. Muito obrigado”, exclamou a vencedora, dizendo logo que não devia ser só ela a receber o prémio.

Espero que compreenda que isto é um movimento. É uma conquista de toda a sociedade. Eu sou apenas uma pessoa“, ressalvou a venezuelana, que afirmou “não merecer” esta distinção.

Em resposta, o diretor do instituto argumentou que “tanto o movimento”, como ela, mereciam ganhar. “Por isso, tenho a certeza de que isto é uma surpresa. E lamento ter de a acordar a meio da noite para lhe comunicar isto”, acrescentou, citando depois o texto que acompanhava o anúncio, louvando “a sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

“Sinto-me honrada, humilde e muito grata em nome do povo venezuelano”, confessou María Corina, sublinhando que este era “o maior reconhecimento” para os venezuelanos e que o “merecem”.

Sobre a luta mencionada pela Academia, a política disse que “ainda não” tinham chegado lá. “Estamos a trabalhar arduamente para o conseguir. Mas tenho a certeza de que vamos prevalecer”, assegurou.

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