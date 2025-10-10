A conta da rede social X dos Prémios Nobel partilhou as imagens do momento em que a política da oposição venezuelana María Corina Machado descobriu que tinha vencido o Prémio Nobel da Paz de 2025, através de um telefonema do diretor do Instituto Norueguês Nobel, Kristian Berg Harpviken.

O telefonema foi feito cinco minutos antes do anúncio oficial, às 10h00 da manhã na hora de Lisboa (12h00 em Oslo). Com a voz emocionada, Harpviken diz a María Corina Machado que o seu nome será o indicado como vencedor do prémio.

“Oh my god… I have no words.” Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize. Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Maria Corina, que vive escondida na Venezuela, recebeu a chamada em plena madrugada, poucos minutos antes das 5h00 da manhã. “Meu Deus… Não tenho palavras. Muito obrigado”, exclamou a vencedora, dizendo logo que não devia ser só ela a receber o prémio.

“Espero que compreenda que isto é um movimento. É uma conquista de toda a sociedade. Eu sou apenas uma pessoa“, ressalvou a venezuelana, que afirmou “não merecer” esta distinção.

Em resposta, o diretor do instituto argumentou que “tanto o movimento”, como ela, mereciam ganhar. “Por isso, tenho a certeza de que isto é uma surpresa. E lamento ter de a acordar a meio da noite para lhe comunicar isto”, acrescentou, citando depois o texto que acompanhava o anúncio, louvando “a sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

“Sinto-me honrada, humilde e muito grata em nome do povo venezuelano”, confessou María Corina, sublinhando que este era “o maior reconhecimento” para os venezuelanos e que o “merecem”.

Sobre a luta mencionada pela Academia, a política disse que “ainda não” tinham chegado lá. “Estamos a trabalhar arduamente para o conseguir. Mas tenho a certeza de que vamos prevalecer”, assegurou.