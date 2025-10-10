O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, expressa a sua “profunda gratidão e apreço” a venezuelana Maria Corina Machado pelo Nobel da Paz, atribuído esta sexta-feira pelo Comité Nobel norueguês.

“É uma distinção pelos valores da liberdade e libertação dos povos oprimidos pelos regimes totalitários, um reconhecimento mundial a todos os que não se deixam intimidar e denunciam a ideologia da exclusão e da segregação, é a derrota do absolutismo” diz o líder do maior partido da oposição madeirense (ocupa 11 dos 47 lugares na Assembleia Legislativa da Madeira).

Em comunicado, congratulando a opositora venezuelana ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Élvio Sousa fala de “um voto de regozijo” pelo galardão reconhecer uma “mulher que se distingue pela determinação, pela coragem e resistência, a favor da democracia e da luta pelos direitos humanos”.

Também considera que este Nobel representa “a derrota dos populistas e de todos quantos chegados ao poder pelo caminho da liberdade e do voto democrática, transformam as democracias em autocracias e despotismos”.

O líder do JPP destaca que Maria Corina Machado é uma “personalidade estimada” pela enorme comunidade madeirense residente naquele país da América Latina, opinando que a atribuição do Nobel da Paz “abre fundadas esperanças de que brevemente a nossa comunidade e toda a Venezuela viverão em plena liberdade e democracia”.

Também os grupos parlamentares do PSD e do PS na Assembleia Legislativa da Madeira anunciaram esta sexta-feira ter apresentado no parlamento regional votos de louvor e congratulação pela atribuição do Prémio Nobel da Paz 2025 à líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado.

A bancada social-democrata madeirense destaca o seu “incansável compromisso com a liberdade, a democracia e os direitos humanos na Venezuela”, sublinhando que a galardoada “tem sido, ao longo das últimas duas décadas, um símbolo de resistência pacífica contra a opressão e a violação das liberdades fundamentais”.

Para o PSD/Madeira, “a distinção agora recebida reconhece não só a sua coragem pessoal, como também a luta de milhões de venezuelanos que enfrentam a repressão com dignidade e esperança”, propondo que o parlamento madeirense “enalteça o exemplo de Maria Corina Machado, e preste homenagem ao povo venezuelano, reafirmando a sua solidariedade com todos os que defendem a liberdade e o Estado de Direito”.

Quanto à proposta do PS, assinada pelo líder regional, Paulo Cafôfo, “reconhece não apenas o percurso pessoal e político de María Corina Machado, mas também a luta pacífica de um povo que, apesar da repressão e das adversidades, continua a acreditar num futuro livre e democrático”.

No entender dos socialistas madeirenses este é “um prémio que dá voz à esperança e que reafirma a força da resistência cívica face à tirania” e expressa também “a solidariedade para com o povo venezuelano e com a comunidade madeirense ligada à Venezuela, que partilha o desejo legítimo de viver em liberdade, segurança e dignidade”.

“Este voto de congratulação é, acima de tudo, uma homenagem à força de uma mulher e de um povo que não desistiram de lutar pela liberdade, e uma expressão clara de que a Madeira e o Partido Socialista estarão sempre do lado certo da história: o lado da democracia, da liberdade e da dignidade humana”, lê-se no documento.

Por seu turno, o CDS-PP/Madeira saudou “efusivamente a atribuição do Nobel da Paz a Maria Corina Machado, lutadora pela Liberdade e pela Democracia na Venezuela”, declarando que é “um exemplo para todos os que resistem, persistem e não desistem de lutar pela instauração de Estados de Direito nos seus países e pelo respeito dos Direitos Humanos”.

Os centristas madeirenses desejam que “quem dirige o Estado tire as consequências deste Nobel, liberte rapidamente os presos políticos e convoque eleições livres na Venezuela”.