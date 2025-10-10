A Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra afirmou este que o parto de emergência que ocorreu na terça-feira à porta do Hospital de Sintra foi um “caso exemplar” de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Este episódio evidencia a prontidão, competência e dedicação dos profissionais do Hospital de Sintra, bem como a importância da articulação entre forças de segurança e serviços de saúde em situações de emergência. Foi um caso exemplar de resposta no âmbito do SNS”, salientou a ULS em comunicado.

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP anunciou esta sexta-feira que uma agente procedeu à assistência de um parto na via pública na terça-feira, pelas 11h10, junto à entrada do Hospital Sintra, em Algueirão-Mem Martins.

De acordo com o Cometlis, uma viatura parou junto aos polícias em busca de auxílio, tendo uma agente acabado por assistir o parto que aconteceu antes da equipa médica chegar ao local.

A ULS Amadora-Sintra adiantou que esta grávida de 39 semanas, residente no concelho de Sintra, dirigia-se com o marido para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, para uma consulta programada, quando, durante o trajeto, iniciou trabalho de parto.

“Perante a iminência do nascimento e dada a proximidade ao Hospital de Sintra – que não dispõe de valência de obstetrícia – o casal optou por se dirigir a essa unidade da ULS Amadora/Sintra”, adiantou o comunicado.

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De acordo com a unidade de saúde, à chegada ao Hospital de Sintra, a parturiente encontrava-se em fase avançada de parto ainda no interior da viatura, tendo uma agente da PSP identificado a situação e alertado, de imediato, os profissionais da urgência básica do hospital para a ocorrência.

“Quando a equipa de enfermagem chegou ao local, o bebé já havia nascido dentro da viatura”, avançou a ULS, garantindo que a equipa do Hospital de Sintra “interveio com rapidez e competência, prestando os primeiros cuidados ao recém-nascido”.

Segundo o hospital, a mãe, acompanhada pelo marido, foi encaminhada para a sala de reanimação da urgência, onde se concluiu o trabalho de parto com “toda a segurança”, sendo depois transferida para o serviço de obstetrícia do Hospital Fernando Fonseca, onde se “confirmou que ambos se encontravam bem de saúde”, tendo tido alta clínica na quinta-feira.

Esta sexta-feira de manhã, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esperar da direção clínica da unidade ULS Amadora-Sintra informações sobre este caso.

“Não sabia desse acontecimento. Espero duas coisas: espero que o bebé esteja bem, espero que a mamã esteja bem. E espero que a ULS Amadora-Sintra possa, através do seu diretor clínico, prestar alguma informação sobre exatamente o que se passou”, afirmou a governante, à margem de um evento sobre saúde mental no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.