O candidato de PSD/CDS-PP à Câmara de Cascais, atual vice-presidente do município, defendeu esta sexta-feira “um contrato geracional” para 10 anos, para transformar o concelho na “capital da qualidade de vida”, e recusou que o executivo esteja fechado à comunidade.

“Estivemos a trabalhar muito durante os últimos três meses, fizemos uma campanha sempre, mas sempre pela positiva, não precisamos de dizer mal dos nossos adversários, basta-nos apresentar aquilo que é as nossas propostas”, que “não é um programa eleitoral para os próximos quatro anos”, mas mais amplo, afirmou Nuno Piteira Lopes.

O candidato falava à Lusa após uma arruada pelo centro da vila, acompanhado do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, do mandatário da candidatura e presidente da autarquia que atingiu o limite de mandatos, Carlos Carreiras (PSD), e do recandidato à presidência da Assembleia Municipal, Pedro Mota Soares (CDS-PP).

“Apresentei um contrato geracional para os próximos 10 anos com as várias gerações de Cascais, para transformar Cascais” na “capital da qualidade de vida em Portugal. É esse o meu compromisso. Eu não me candidato para gerir o dia-a-dia. Eu candidato-me a presidente da câmara para transformar Cascais”, acrescentou Piteira Lopes.

Numa curta intervenção após a arruada, em frente à Igreja da Misericórdia, o social-democrata explicou que em Cascais não se querem “comparar com Oeiras” ou “com Sintra” ou mesmo “com Lisboa”, pois “quanto melhor estiverem esses municípios, melhor estará Cascais, com certeza”.

O candidato escusou-se a falar “de habitação pública, de saúde, de mobilidade, de transportes, de espaço público”, pois esteve três meses a apresentar as suas propostas e a sua visão, juntando e agregando as pessoas, sem perder “um segundo com nada do que seja tóxico”.

A arruada começou no mercado de Cascais e as cerca de duas centenas de apoiantes e candidatos aos restantes órgão autárquicos percorreram as ruas da vila, com bandeiras da Viva Cascais, atrás de um quinteto de músicos, que animaram o cortejo com temas como “Playback”, de Carlos Paião, “Freed From Desire” ou da banda sonora do filme “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino.

A comitiva foi entoando palavras de ordem sobre o candidato, como “Se o Piteira mostra os dentes, eles até caem”, mas sem esquecer mais diretamente os adversários, cantando que “Ninguém para a choradeira, chora o Jonet, chora o Rodrigues, chora o Pinto Pereira”.

O ministro Miguel Pinto Luz, antigo vice-presidente de Carlos Carreiras, agradeceu ao presidente cessante por ter colocado “Cascais no mapa”, e elogiou a capacidade de Piteira Lopes para “renovar” a equipa e “ao fim de 24 anos continuar a reinventar o Viva Cascais”.

O governante salientou que as eleições de domingo “não são apenas mais umas autárquicas” e que o Governo está a fazer um esforço enorme para lutar numa conjuntura difícil, mas com um ímpeto reformista como” não se vê “há muito tempo”, nomeadamente baixando impostos, reduzindo a burocracia, e enfrentando a “falta de investimento na habitação, nas infraestruturas, na água, na energia, na agricultura, na educação, na saúde”.

“O Governo precisa, o PSD precisa, o CDS precisa, a AD precisa, que no próximo domingo haja uma grande vitória, uma renovação do tecido autárquico de norte a sul do país”, referiu Pinto Luz, considerando que a equipa governamental e do parlamento “só estará completa a partir de dia 12”, com uma “rede de capilaridade fina de norte a sul” para “liderar esta agenda”.

Para os críticos do executivo, Piteira Lopes questionou como é que “alguém pode achar que é uma câmara fechada”, quando o município será em 2026 a “capital europeia da democracia, precisamente por ter sido” reconhecida a participação das associações de moradores, os projetos de orçamento participativo, projetos como os tutores do bairro ou o apoio às várias entidades.

O executivo de Cascais é composto por sete eleitos da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), três da coligação Todos por Cascais (PS/PAN/Livre) e um do Chega.

Além de Nuno Piteira Lopes, candidatam-se às eleições autárquicas João Ruivo (PS), Alexandre Abreu (BE/Livre/PAN), João Rodrigues dos Santos (Chega), Carlos Rabaçal (CDU), Manuel Simões de Almeida (IL), Fábio Pereira (ADN), João Maria Jonet (independente), António Pinto Pereira (independente, com apoio da Nova Direita e Nós, Cidadãos!).

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