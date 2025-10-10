O Presidente da República disse esta sexta-feira, em Tallin, que se dirigirá no sábado ao país com “gosto democrático” para a “última mensagem ao longo de dois mandatos de apelo ao voto” nas autárquicas de domingo.

“Eu vou ter que fazer uma mensagem, que farei, aliás, com gosto democrático, e que será a minha última mensagem ao longo de dois mandatos de apelo ao voto, e que farei amanhã [sábado], para naturalmente sensibilizar os portugueses para aquilo que eles sabem que é fundamental”, disse aos jornalistas, à margem de uma reunião do Grupo de Arraiolos, que coincide com o último dia de campanha eleitoral em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa notou que, “em regra, as eleições locais têm abstenção mais baixa do que outras eleições, porque precisamente são eleições de maior proximidade, as pessoas conhecem melhor, conhecem mais de perto os autarcas e, portanto, [as eleições autárquicas] têm tido essa participação cívica muito forte”.

“Eu amanhã irei novamente apelar para que aquilo que já disse em 2017 e 2021 se possa repetir, que é que possam participar todos, no mais elevado nível de voto possível, naquilo que é a escolha dos seus destinos, muito diretos, muito concretos, a nível de freguesias, a nível de municípios”, completou Marcelo, que se dirigirá aos portugueses no sábado às 19h00 de Lisboa.

A campanha oficial para as eleições autárquicas termina hoje para mais de 800 grupos de cidadãos e forças políticas, que candidataram cerca de 12.860 listas a autarquias de todo o país, de acordo com dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08:00 e as 19:00 de domingo, os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.

Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.

De acordo com a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), existem 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.