O Governo decidiu proibir, até março de 2027, a apanha de animais marinhos, excluindo em apneia e sem utilização de utensílios, na ponta do Adoxe, estuário do Sado, para proteger a pradaria marinha.

“Até março de 2027, é proibida a apanha de animais marinhos, excluindo a apanha em apneia sem utilização de quaisquer utensílios, numa área específica designada por ponta do Adoxe […], situada nas águas interiores não marítimas do estuário do Sado”, lê-se numa portaria publicada em Diário da República.

Esta decisão foi adotada para proteger a pradaria marinha da ponta do Adoxe, localizada na Península de Troia, a quatro metros de profundidade.

A tempestade Marinho, que ocorreu em março deste ano, teve um “impacto relevante na destruição da pradaria”, não havendo agora “coberto vegetal assinalável”. “