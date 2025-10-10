A empresa intermunicipal Gesamb vai investir 4,3 milhões de euros em medidas para tornar a recolha seletiva de resíduos urbanos mais eficiente e sustentável nos 12 concelhos do distrito de Évora em que atua, foi divulgado.

Em comunicado, a Gesamb — Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos EIM, responsável pelo tratamento de lixo de 12 dos 14 municípios do distrito de Évora, indicou que, do montante total de 4,3 milhões de euros, 3,6 milhões são financiados pelo programa regional Alentejo 2030.

“Este projeto representa um marco na modernização da gestão de resíduos urbanos na região”, realçou, destacando que a iniciativa permite “implementar medidas estratégicas para uma recolha mais eficiente, sustentável e próxima das comunidades”.

Segundo a Gesamb, o projeto inclui, na área dos biorresíduos, a adaptação das estações de transferência e ecocentros, aquisição de viaturas elétricas e contentores adaptados e o reforço da logística para transporte até à unidade de tratamento em Évora.

Quanto aos resíduos volumosos, referiu a empresa, está prevista a melhoria da triagem e separação de materiais e da reciclagem de materiais como madeira, metal e plástico, bem como a introdução de contentores com capacidade de compactação.

O projeto abarca ainda um estudo para a colocação estratégica de equipamentos, a criação de novos circuitos de recolha seletiva porta a porta e a aquisição de contentores apropriados e viaturas elétricas, acrescentou.

A Gesamb é uma empresa intermunicipal participada pela BioSmart — Soluções Ambientais, S.A., do Grupo NOV Ambiente & Energia, e pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).

Os 12 municípios que integram a empresa são Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.

A empresa tem a seu cargo a exploração do Aterro Sanitário Intermunicipal do distrito de Évora, assim como de sete Ecocentros (quatro são também estações de transferência), um Centro de Triagem e uma Unidade de Valorização Orgânica.