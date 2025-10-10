O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 29 milhões de euros aos beneficiários na última semana, com o total a ascender agora a 9.240 milhões de euros, foi anunciado.

De acordo com o último relatório de monitorização, com dados até quarta-feira, o total de pagamentos corresponde agora a 42% da dotação e do valor contratado e a 40% do aprovado.

Com os maiores montantes recebidos surgem as empresas (3.292 milhões de euros), as entidades públicas (1.924 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.304 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (937 milhões de euros), as escolas (607 milhões de euros), as instituições do ensino superior (353 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (322 milhões de euros), as famílias (269 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (232 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos fixaram-se em 22.829 milhões de euros, abaixo dos 22.937 milhões de euros reportados na semana anterior.

Este valor corresponde a 103% da dotação e do valor contratado.

Destacam-se as empresas (6.384 milhões de euros), as entidades públicas (5.268 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.439 milhões de euros).

Com os maiores valores nas aprovações de projetos estão ainda as empresas públicas (3.042 milhões de euros) e as escolas (1.038 milhões de euros).

Depois surgem as instituições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (823 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (660 milhões de euros) e, por último, as famílias (330 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 403.996 candidaturas, sendo que 341.843 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 262.987, mais 7.185.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.