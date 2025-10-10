A PSP procedeu à retirada de mais de uma centena de armas e milhares de munições num estabelecimento do setor armeiro na Mealhada, no distrito de Aveiro, no âmbito de um processo judicial, informou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclarece que nos dias 2 e 7 de outubro desenvolveu ações decorrentes de um processo judicial, num estabelecimento, do setor armeiro, no concelho da Mealhada.

“Neste sentido, procedeu-se à retirada de 125 armas de fogo, 7.392 munições de armas de fogo, 33.260 munições, 10 réplicas de armas de fogo, 13 armas de ar comprimido de aquisição livre e 98,470 quilogramas de pólvora de caça”, refere a PSP.

De acordo com a mesma nota, os artigos supracitados ficarão em depósito nas instalações da PSP, à ordem do processo judicial.