Amadeu Guerra completa um ano como procurador-geral da República e os sindicatos dos magistrados do Ministério Público e dos juízes deixam críticas ao movimento dos magistrados e ao agravamento de problemas e a Ordem dos Advogados fala em serenidade.

A dois dias de completar um ano à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR), em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), Paulo Lona, reconheceu “alguns progressos na comunicação externa da Procuradoria-Geral da República” ao longo deste último ano, mas deixa vários pontos negativos: “A desmotivação dos magistrados do Ministério Público atingiu níveis sem precedentes, agravada pelo excesso de trabalho e pelo crescente número de acumulações de serviço não remuneradas”.

Para o SMMP, continuam a faltar magistrados e funcionários judiciais nas secretarias do Ministério Público e “a medicina do trabalho continua por implementar, bem como as recomendações do Observatório da Justiça”.

Uma das reivindicações que tem sido feita ao longo dos últimos anos está relacionada com a autonomia financeira do Ministério Público, que Paulo Lona disse continuar a ser “uma autêntica miragem”.

Uma das marcas deste ano de mandato de Amadeu Guerra é o último movimento de magistrados, “que contrariou a lógica da especialização, aumentou a sobrecarga de trabalho e fragilizou os lugares colocados a concurso”, aponta o SMMP, que acrescenta que o mesmo criou ainda mais insatisfação e instabilidade.

A crítica ao último movimento de magistrados é também feita pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), uma vez que o movimento foi determinado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), que é presidido por Amadeu Guerra. “Perante a patente carência de meios, nomeadamente do quadro de magistrados, o CSMP optou pela via da precarização do trabalho dos magistrados”, lamentou a ASJP. Ainda assim, os juízes elogiam “a postura de abertura para debater os vários assuntos relacionados com o sistema de justiça” de Amadeu Guerra como PGR, acrescenta a ASJP.

Após ser conhecida uma investigação do MP ao juiz Ivo Rosa, a associação sindical que representa os juízes deixa um pedido: que “promova o conhecimento e escrutínio de investigações criminais, evitando a opacidade ou secretismo das mesmas, mesmo depois do seu termo, garantindo, desse modo, os direitos fundamentais dos visados com tais investigações”.

Do lado da Ordem dos Advogados, o balanço deste último ano “merece uma avaliação pautada pela serenidade”. Em declarações enviadas à Lusa, o bastonário João Massano considerou que “a autonomia do Ministério Público deve ser inseparável da responsabilidade e da transparência na sua atuação”.

“Reconheço o esforço do Dr. Amadeu Guerra em afirmar uma liderança dialogante e empenhada na valorização do Ministério Público, numa fase particularmente exigente para a justiça portuguesa”, acrescentou o bastonário da Ordem dos Advogados.

Amadeu Guerra tomou posse como procurador-geral da República no dia 12 de outubro do ano passado, sucedendo a Lucília Gago.

Quando a 12 de outubro tomou posse, as expectativas para Amadeu Guerra eram de uma mudança na liderança do Ministério Público, sobretudo na comunicação, depois de o final de mandato da antecessora Lucília Gago ter ficado marcado pela polémica em torno do comunicado que anunciou a “Operação Influencer” e do parágrafo que levou o então primeiro-ministro António Costa a demitir-se.

Ainda não tinham passado seis meses da sua tomada de posse quando a política voltou a entrar pela justiça dentro, com o caso Spinumviva, que investiga alegados conflitos de interesse do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da sua empresa familiar, a motivar a abertura de uma averiguação preventiva pelo MP, anunciada um dia após a queda do executivo, que prestes a completar um ano em funções, não resistiu ao chumbo de uma moção de confiança no parlamento.

A esta juntou-se, pouco mais de um mês depois, a averiguação preventiva à compra de imóveis pelo então líder socialista Pedro Nuno Santos, arquivada um mês depois das eleições legislativas de maio, que reelegeram Luís Montenegro e o Governo da AD.

Já a averiguação preventiva à Spinumviva parece não ter fim à vista, com sucessivos episódios de prolongamento, com pedidos de nova informação e documentação, isto apesar de o próprio procurador-geral ter pedido celeridade e ter chegado a apontar os dias antes das férias judiciais como prazo desejável para a conclusão do caso. Não só não foi encerrado como regressou para marcar presença em mais uma campanha eleitoral, agora das autárquicas, depois de ter sido noticiado pela CNN que os procuradores queriam abrir um inquérito-crime para esclarecer o caso, uma vez que há diligências e instrumentos legais vedados a uma averiguação preventiva.

A Procuradoria-Geral da República apressou-se a desmentir que houvesse já alguma decisão sobre esta averiguação, sublinhando que o Ministério Público ainda aguarda documentação e que a investigação prossegue, mas nem a resposta rápida impediu a reação irritada de Luís Montenegro que, numa confusão de estados de espírito, se declarou “completamente tranquilo” com as notícias, mas também “absolutamente estupefacto e mesmo revoltado”, classificando a situação de “pouca vergonha”.

O tema voltou a incendiar o discurso partidário, que por estes dias é também eleitoral, e foram vários os líderes políticos que vieram pedir, mais uma vez, esclarecimentos ao primeiro-ministro, que em resposta aproveitou para deixar um recado ao MP: “Devo falar diretamente com o MP, não através da imprensa, como também é suposto que o MP fale comigo diretamente e não através da imprensa”.

Também a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, pareceu querer passar uma mensagem ao MP, ao afirmar sobre o caso que “não faz sentido” a “eternização de investigações em que todas as pessoas se mantêm sob suspeita durante tempos infindáveis” e que “é preciso que as investigações não sejam uma perseguição nem sejam uma obsessão”.

Amadeu Guerra, que quando tomou posse tinha em mãos uma espécie de caderno de encargos entregue pela ministra da Justiça — “pôr a casa em ordem e ordem na casa” — tem estado recentemente debaixo das críticas de quem o acusa de não o conseguir fazer, sobretudo depois de ter sido divulgada a investigação ao longo de três anos ao juiz Ivo Rosa.

O Manifesto dos 50, movimento cívico criado em 2024 e muito crítico do trabalho dos procuradores, pediu esclarecimentos ao MP, falando de uma “tentativa de perseguição penal” ao juiz desembargador que foi o juiz de instrução da Operação Marquês, deixando cair a quase totalidade da acusação contra o antigo primeiro-ministro José Sócrates e restantes arguidos, mas que viria mais tarde a ser recuperada pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

Já o Presidente da República sugeriu uma “reflexão interna” do setor da Justiça, nomeadamente dos conselhos superiores da magistratura e MP.

O primeiro ano de mandato de Amadeu Guerra ficou ainda marcado por uma rara greve de procuradores, que, descontentes com as condições impostas no movimento anual de magistrados deste ano, acusaram-no de promover com este movimento “o último prego” na especialização de funções dos procuradores.

Amadeu Guerra justificou a opção de impor aos magistrados que tenham que trabalhar em diversos departamentos e tribunais em simultâneo com a falta de recursos do MP e nem reuniões do sindicato dos procuradores com o chefe do MP e deste com a ministra da Justiça conseguiram evitar dois dias de greve nacional e três de greves regionais em julho. Não evitou também que o sindicato tentasse travar o movimento anual judicialmente, com uma providência cautelar, até agora com decisões negativas para o sindicato, que ainda pretende apresentar uma última reclamação.

Do ponto de vista de política de Justiça e atuação do MP, Amadeu Guerra tem centrado as suas intervenções no combate à corrupção, definindo desde o início como prioridade a aposta na perda de bens e vantagens de crime, que considera mais eficaz do que a criminalização do enriquecimento ilícito.

Tem também defendido um reforço de recursos humanos, de procuradores a funcionários judiciais e apresentado estratégias setoriais até 2026/2027 para as áreas da recuperação de ativos, da violência doméstica, do tráfico de pessoas, dos crimes ambientais e urbanísticos e do cibercrime.

Funcionários judiciais elogiam comunicação e criticam “sistema de quintas”

Já os sindicatos dos funcionários judiciais e dos oficiais de justiça elogiam a melhoria na comunicação, mas criticam o “sistema de quintas” antes de Amadeu Guerra fazer um ano no cargo.

Num balanço deste ano de Amadeu Guerra à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR), o Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) centra a sua crítica na “falta de autoridade do Ministério Público”.

“A perceção que vamos tendo é a de que falta autoridade ao Ministério Público, não há uma linha orientadora e parece funcionar num sistema de quintas”, explicou o presidente do SOJ, Carlos Almeida, em declarações à Lusa.

Ainda que reconhecendo que Amadeu Guerra “sempre foi um dos melhores entre os seus pares”, Carlos Almeida sublinhou que “o procurador-geral da República parece que não tem sido capaz de exercer a sua autoridade numa linha hierárquica dentro do Ministério Público”.

Já do lado do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) é acompanhado “com atenção e respeito o debate em curso, reconhecendo a legitimidade das preocupações quanto à falta de procuradores e à valorização da especialização funcional” — um tema que tem sido criticado devido ao último movimento dos magistrados do Ministério Público.

“É justo reconhecer que o procurador-geral da República tem sido robusto e consequente nas suas declarações quanto à necessidade de dotar o Ministério Público e os tribunais dos recursos humanos indispensáveis ao seu funcionamento”, apontou Regina Soares, presidente do SFJ, sublinhando a falta de funcionários judiciais e admitindo que o reforço de meios depende de decisões políticas.

Para o SFJ, uma das mudanças que aconteceram neste último ano está relacionada com o contacto da figura principal da PGR: “tem existido mais e melhor comunicação”.