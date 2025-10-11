Um homem, de nacionalidade francesa, foi esta sexta-feira auxiliado ao largo de São Miguel, nos Açores, após a embarcação à vela em que seguia ter ficado sem propulsão, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo um comunicado da AMN, o homem foi auxiliado pelos tripulantes da estação salva-vidas de Ponta Delgada, a cerca de 1,6 milhas náuticas (aproximadamente três quilómetros) a este do Farol do Arnel, na ilha de São Miguel.

O alerta foi recebido pelas 15h52 locais (mais uma hora em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

Após o alerta “foram de imediato ativados” tripulantes da estação salva-vidas de Ponta Delgada e elementos do Comando Local da Polícia Marítima.

“À chegada junto da embarcação, com bandeira francesa, os tripulantes da estação salva-vidas constataram que o homem se encontrava bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo procedido ao reboque da mesma para a marina da Povoação”, referiu.

A AMN adiantou que o proprietário da embarcação foi notificado de que a mesma “só poderá navegar novamente após ser alvo de uma vistoria”, para “assegurar as normais condições de navegabilidade”.

O Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência.