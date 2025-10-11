É mais um livro em que Édouard Louis se debruça sobre si mesmo. Depois de História da Violência (2019), Quem Matou o Meu Pai (2020), Para Acabar de Vez com Eddy Bellegueule (2022), a Elsinore publica este O Colapso, em que o autor francês desfia a relação que teve com o irmão, depois da sua morte aos 38 anos.

Ora, partindo desta morte, Louis conta-nos a história da relação com ele. O leitor conhece a vida de ambos, com pais violentos, e um irmão a crescer, na classe baixa, com uma ferida por dentro – ferida essa que o narrador vai interrogando, sem perceber se esteve sempre lá ou foi criada. O narrador é participante, é o próprio Louis, o que lhe permite dois movimentos: por um lado, o discurso directo do irmão, não raras vezes grosseiro, e acção; por outro, a voz do narrador, em discurso indirecto, que lhe permite distanciar-se seja do registo, seja das acções.

Enquanto expõe a narrativa, o narrador comenta-a, oferecendo os dois planos ao mesmo tempo, e dando a quem lê, e em simultâneo, a imagem e o interior da sua cabeça, facilitando o processo de empatia. Isto cria um equilíbrio técnico com interesse, mas o leitor não deixa de estar perante um cenário em que o autor, mais do que contar uma história – e ainda que a acção tenha muito peso nesta narrativa –, se dispõe a fazer uma hermenêutica voltada para a própria pena. Isto já tinha acontecido nos três romances anteriores, o que nos deixa perante a evidência de que Louis encontrou o seu filão e a sua fórmula.

São quatro livros que sabem mais ou menos ao mesmo. Não sabem mal, não têm grandes costuras à mostra nem gorduras, mas a fórmula não apresenta grande desafio – e deixa-nos sem saber se Louis sabe fazer mais do que escrever na primeira pessoa (e a sua pessoa), usando apenas material que sirva para cauterizar os próprios traumas. Em simultâneo, à medida que se lê esta história do irmão de Louis, e da relação entre ambos, parece que a narrativa discorre ao ritmo da memória, algo discricionária, numa estrutura algo volátil. Ou seja, para já, o que temos das mãos do autor francês parece claro: um projecto literário em torno da própria vida que, para o leitor, parece vir às pingas.

Título: “O Colapso”

Autor: Édouard Louis

Tradução: Diogo Paiva

Editora: Elsinore

Páginas: 176

Teria muito mais impacto se todo este material fosse organizado num único volume, nem que fosse numa série como A Minha Luta, de Karl Ove Knausgård, uma vez que, a dada altura, os livros deixam de ser lidos a sós, mas como parte de uma rede. Em simultâneo, fosse essa a opção, e talvez Louis conseguisse mostrar outras capacidades narrativas.

A prosa é limpa e clara. A diferença entre a voz do narrador e a dos seus familiares é uma clivagem a nu. Ao longo do texto, Louis vai mostrando a vida do irmão, enquadrando-a no seu lugar social, ao mesmo tempo que sublinha as diferenças entre ambos: um cumpriu o seu destino, o outro fugiu-lhe. A distância entre eles é também a distância entre os horizontes:

Enquanto o meu irmão bebia, eu estudava filosofia, lia romances. Enquanto o meu irmão bebia, eu escrevia. Enquanto o meu irmão bebia, eu viajava. Nada pode exprimir essa distância entre nós. Nada pode exprimir a distância, mas essa distância diz tudo.”

(p. 158)

Já nos outros livros se tinha sentido a sensação de não-pertença, a vontade de ir para o mundo. Aliás, a sensação que já Philippe Besson tinha descrito no seu Deixa-te de Mentiras, com uma personagem a dizer-lhe (ao próprio, narrador, personagem e autor): “Eu hei-de ficar e tu hás-de partir.” Há em ambos a ideia de que os livros rompem com o chão da vida, permitem ir além – a tal filosofia, os tais romances, as tais viagens. E, enquanto Louis escreve, está sempre presente a forma como os sonhos do irmão se aguentam pouco tempo e nunca ganham asas – e ele, por isso, nunca levanta voo. Temos, assim, um homem frustrado pela vida, nascido numa casa sem amor, sem ter quem lhe desse ouvido, e temos o álcool como refúgio e a violência como caminho. Ao mesmo tempo, o próprio consumo da literatura chega a parecer poder separar os dois a bisturi. Bem se vê como dois irmãos, saídos da mesma casa e dos mesmos pais, têm concepções de mundos tão díspares. Numa parte em que o cita, Louis comenta:

Não sei se a literatura pode descrever estas palavras. Duvido da sua capacidade para comunicar a simplicidade e a rudeza com as quais o meu irmão se pronunciava. Com que é que se pareceria um livro composto exclusivamente com esta linguagem? Se esta linguagem existe no mundo, é porque ela pode ou deve existir nos livros, ou é porque os livros devem representar uma separação entre a linguagem do mundo e a sua? Será que dissimulando a existência desta linguagem não dissimulo eu a vida dos homens semelhantes ao meu irmão?”

(p. 49).

Com isto, o autor traz à tona um debate pertinente sobre os registos literários, embora não o aprofunde nem tente dar-lhe resposta. Ou seja, parece interpelar-se – e interpelar o leitor –, impondo-lhe as suas dúvidas, mas não assumindo um caminho, não correndo um risco – tal como parece não correr o risco de sair da sua aparente zona de conforto, o material autobiográfico. Enquanto escreve, ao invés de só contar uma história, questiona-a, e por vezes a própria história é suporte para a cogitação, o comentário. Já nos livros anteriores o tinha feito; para o leitor, fica sempre claro que as personagens – as pessoas aqui – são produto de um status quo, com o autor a enfileirá-las num destino previsível, quase determinista, o que não costuma ser errado, mas não deixa de ter graça que seja a própria excepção a confirmá-lo.

Assim como assim, o autor condensa material pujante, e descreve cenas com precisão dramática – o homem caído, em amargura; a mãe em desespero a saber do filho morto; as mulheres que tantas vezes caíram às mãos daquele homem já vencido pelo álcool; o poder do vício a toldar o olhar do bêbedo; a incompreensão por parte de Louis, que vê o irmão condenar-se a uma vida, arrastando os outros, tomando as piores opções. Nisso, Louis é quase irrepreensível, embora o efeito se possa ir perdendo aqui e ali, fruto de uma estrutura algo errante, que nos vai tirando de cena página sim, página não. Estas quebras criam distância em relação às personagens, que dificilmente são vistas no seu todo, com um arco completo, identificável. Ainda assim, ao pôr o leitor em cenas, e ao usar à-vontade o discurso directo, o autor consegue traçar cenários, o que implica que quem lê os consiga ver.

A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico