Um cenário de empate técnico. Henrique Gouveia e Melo continua à frente para as eleições presidenciais, mas vê Luís Marques Mendes e André Ventura a aproximarem-se, de acordo com a sondagem publicada pela CMTV este domingo.

Segundo a sondagem, o almirante Henrique Gouveia e Melo angaria 21,6% das intenções de voto, seguido do ex-presidente do PSD, Luís Marques Mendes, que tem 19,7%. Muito próximo, com 19,1%, está o atual presidente do Chega, André Ventura. Caso estes resultados se concretizem, será difícil perceber quem passa à segunda volta.

Na segunda volta, Henrique Gouveia e Melo vence a todos os candidatos. No entanto, caso o almirante enfrente Luís Marques Mendes, a vantagem é residual, de acordo com a mesma sondagem. Já André Ventura perde com todos os candidatos numa segunda volta, incluindo António José Seguro, o antigo secretário-geral do PS.

Bastante mais longe destes candidatos está António José Seguro, que se fica pelos 10,2% das intenções de voto. A morder-lhe os calcanhares está o ex-presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, que reúne 9,9%.

À esquerda, Catarina Martins está em sexto lugar com 5,9% das intenções de voto. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda supera o comunista António Filipe, que reúne 3,7%. Há ainda 9,9% dos inquiridos da sondagem que não declararam em quem vão votar nestas presidenciais.

Segundo o que a sondagem apurou, Henrique Gouveia e Melo reúne os votos de eleitores do PS e do PSD, ainda que a sua base seja transversal — até há 16% dos inquiridos que se identificam do Chega que votarão no almirante.

O Chega é o partido que reúne maior fidelidade partidária entre os inquiridos, ainda assim. 73% dos eleitores votam em André Ventura. Neste quesito, também 65% dos inquiridos que se identificam como liberais votam em João Cotrim de Figueiredo.

Entre inquiridos socialistas e sociais-democratas, no entanto, existe uma maior indecisão. Um total de 45% de inquiridos do PSD votarão em Luís Marques Mendes, ao passo que apenas 29% dos inquiridos socialistas votarão em António José Seguro.

Esta sondagem da Intercampus contou com 802 entrevistas. Foi realizada entre 1 a 8 de outubro por entrevistas telefónicas. A margem de erro é 3,5%.