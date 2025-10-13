A Confederação Hidrográfica del Segura realizou na madrugada de sábado alívios controlados do caudal circulante pelo canal de transvase Tejo-Segura na zona do Campo de Cartagena, a mais afetada pelas chuvas da tempestade Alice.

Segundo o seu presidente, Mario Urrea, o canal ficou obstruído com os escoamentos dos terrenos adjacentes, o que, por sua vez, provocou alguns alagamentos na freguesia de El Mirador, em San Javier, e em alguns outros pontos, o que gerou “uma situação perigosa para a estabilidade do canal” devido ao risco de rutura.

Os alívios ocorreram principalmente nas áreas de inundação controlada, fundamentalmente na rambla do Albujón e no Rio Seco.

“Neste momento, estamos numa fase de recuperação da situação, tanto no domínio público hidráulico como nas infraestruturas de transvase, e num regresso à normalidade, com uma diminuição dos caudais circulantes nesse canal e nos leitos dos rios, após uma noite muito complicada com precipitações muito fortes, com um máximo detetado em San Javier de cerca de 180 litros por metro quadrado em 24 horas”, indica num áudio enviado aos meios de comunicação social.

Este sábado, os técnicos do organismo irão visitar o domínio público hidráulico e as infraestruturas pós-transvase para detetar possíveis incidentes estruturais e proceder à sua reparação imediata.

O sistema automático de informação hidrográfica da CHS “tem constatado a diminuição dos caudais circulantes em todos os leitos dos rios, pelo que o episódio já se encontra numa fase de remissão”, concluiu.