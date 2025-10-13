A Cruz Vermelha acolheu esta noite na região de Montsià cerca de 500 pessoas afetadas por inundações provocadas por chuvas torrenciais que atingiram a comunidade autónoma da Catalunha, no nordeste de Espanha.

A organização referiu nas redes sociais que um camião já partiu do Centro Humanitário da Catalunha para distribuir 450 cobertores, 150 colchões e quase dois mil litros de água às 500 pessoas acolhidas em abrigos e instalações municipais.

Mais de 200 pessoas estão a pernoitar num abrigo montado pela Câmara Municipal de Amposta, no sul da região de Tarragona, após terem sido surpreendidas por cortes de trânsito no delta do rio Ebro.

A Cruz Vermelha informou ainda que está a cuidar de mais 50 pessoas alojadas no pavilhão municipal de Ulldecona, apenas acessível a partir de Vinaròs, em Castellón.

A agência meteorológica da Catalinha referiu esta noite que vários postos nas regiões de Baix Ebre e Montsià ultrapassaram os 100 litros de chuva por metro quadrado acumulados desde as 21h00 de sábado (20h00 em Lisboa), incluindo 271,9 litros em Mas de Barberans.

A linha de emergência regional atendeu 1.757 chamadas relacionadas com 1.311 ocorrências devido às frotes chuvas, 80,48% das quais na região de Montsià.

As chuvas provocaram o transbordo de ribeiros, arrastando veículos, contentores e equipamentos urbanos, e elevando o nível da água nas ruas de alguns municípios, como La Ràpita, até um metro e meio de altura, inundando caves e parques de estacionamento.

O governo da Catalunha, Espanha, declarou no domingo situação de emergência em cinco regiões do sul, por causa das chuvas fortes, pedindo aos cidadãos para que fiquem em casa esta segunda-feira, ao mesmo tempo que suspendeu a atividade escolar.

Ao declarar situação de emergência, o governo da Catalunha poderá solicitar a ajuda da Unidade Militar de Emergência, em caso de necessidade, para fazer face ao mau tempo.

Como medida de precaução, por causa da passagem da tempestade Alice e das chuvas fortes associadas, o governo catalão suspendeu as aulas nas escolas e institutos esta segunda-feira em várias regiões, nomeadamente Tarragona, Montsià, Baix Ebre e Baix Camp.

Numa mensagem nas redes sociais, o presidente do Governo da Catalunha, Salvador Illa, apelou aos cidadãos para evitarem viagens desnecessárias, trabalharem remotamente sempre que possível e seguirem as instruções dos serviços de emergência.

Molt pendent de la previsió de pluges torrencials durant les pròximes dues hores a la comarca del Montsià. Demano màxima precaució, evitar desplaçaments innecessaris i no apropar-se a rius, rieres i barrancs. Cal seguir les indicacions dels serveis d’@emergenciescat. https://t.co/RZ1DTuJQOc — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 12, 2025

De acordo com a agência de notícias France-Presse, o aeroporto de Ibiza, ilha ao largo da região de Valência, chegou a ter a atividade interrompida por causa do mau tempo, no sábado.