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Nos últimos meses, os Estados Unidos têm vindo a apoiar a Ucrânia na realização de ataques de longo alcance contra várias infraestruturas energéticas russas, através de uma operação coordenada que tem como objetivo enfraquecer a economia do Kremlin e pressionar a Rússia a sentar à mesa das negociações, noticia o Financial Times, que cita fontes ucranianas e norte-americanas familiarizadas com estas operações.

De acordo com o jornal, Kiev tem conseguido atingir alvos estratégicos russos, como refinarias, devido às informações que são fornecidas pelos serviços secretos norte-americanos. O apoio, que ainda não tinha sido divulgado pelos meios de comunicação social, intensificou-se desde o verão deste ano e tem sido “crucial” para o sucesso dos ataques que, segundo as fontes, a Casa Branca de Joe Biden “desencorajava”.

Os serviços de informações dos Estados Unidos têm ajudado a planear as rotas, altitudes e horários dos ataques ucranianos, permitindo evitar as defesas aéreas russas, detalham os responsáveis norte-americanos, acrescentando que Washington participa em todas as fases do planeamento, com a Ucrânia a escolher os alvos e os Estados Unidos a fornecerem informações sobre as vulnerabilidades desses alvos. “A força de drones ucraniana tornou-se o instrumento de Washington para minar a economia russa e pressionar Putin a querer uma solução negociada”, afirmou uma das fontes.

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O reforço da cooperação entre Kiev e Washington surgiu, contam as fontes ao Financial Times, após uma conversa por telefone em julho entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, na qual o Presidente norte-americano perguntou se a Ucrânia poderia atacar Moscovo caso Washington fornecesse armamento de longo alcance. “É altura de os fazer sentir a dor“, terá dito Trump, defendendo uma estratégia para obrigar o Kremlin a negociar. A Casa Branca afirmou posteriormente que o líder norte-americano estava “apenas a colocar uma questão, não a incentivar mais mortes”.

Zelensky recusou, por seu turno, comentar o papel das secretas norte-americanas nos ataques à Rússia, limitando-se a dizer que a Ucrânia “trabalha com os serviços de informação dos EUA, sobretudo para se defender”, referindo-se aos sistemas de defesa aérea Patriot, Nasams e Iris-T fornecidos pelos aliados ocidentais. O Presidente ucraniano destacou, ainda, que o sucesso recente das ofensivas se deve também a avanços tecnológicos nos drones e ao aumento da produção nacional: “Os nossos drones, mísseis-drone e alguns mísseis estão melhores — mais usos, maior produção”, sendo que grande parte dos ataques é conduzida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e pela Força de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas.

O Kremlin reconheceu, entretanto, o envolvimento dos Estados Unidos nos ataques ucranianos. “É óbvio que os Estados Unidos e a NATO fornecem informações à Ucrânia de forma regular, inclusive para ataques contra alvos energéticos russos”, afirmou o porta-voz Dmitry Peskov, citado pelo Financial Times.

Nos meses de agosto e setembro, a Ucrânia realizou vários ataques a oleodutos e refinarias. De acordo com os dados disponíveis do Energy Aspects, pelo menos 16 das 38 refinarias russas foram atingidas, interrompendo mais de um milhão de barris diários.