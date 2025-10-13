A PSP vai informar o Ministério Público (MP) sobre a alegada agressão à candidata do partido Volt, Ksenia Ashrafullina, à assembleia da junta de freguesia da Misericórdia, em Lisboa, anunciou este domingo o porta-voz da PSP à Lusa.

Um membro do Volt, Jorge Vide, explicou à Lusa, por telefone, que a candidata à assembleia da junta de freguesia se dirigiu ao Liceu Passos Manuel para assistir à contagem dos votos, mas numa das salas foi interpelada por uma pessoa “ligada ao Partido Social Democrata (PSD), que a agrediu para a expulsar do local”.

Segundo a fonte do partido, Ashrafullina estava a exercer o direito constitucional de assistir à contagem do escrutínio.

Após a situação, Ashrafullina alegadamente contactou a Comissão Nacional de Eleições (CNE), que frisou que esta tinha direito a estar no local, declarou Jorge Vide.

O porta-voz da PSP, Sérgio Soares, indicou que a polícia recebeu a informação de que “uma mulher pretendia assistir à contagem dos votos, sem que para o efeito detivesse a respetiva credencial”, por volta das 21h30 de domingo.

Consequentemente, um delegado da mesa retirou-a, “alegadamente com um empurrão”, para o exterior e fechou a porta da sala, impedindo-a de permanecer no local, explicou Soares. “A PSP deslocou-se ao local, sendo que o suposto agressor, entretanto já identificado, já ali não se encontrava”, de acordo com o porta-voz.

Por fim, a PSP declarou ainda que também identificou a denunciante e que vai elaborar um “expediente para comunicação dos factos apurados ao Ministério Público”.