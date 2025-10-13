“The Chair Company”

HBO Max, segunda-feira, 13 de outubro

Se conhecer Tim Robinson de I Think You Should Leave with Tim Robinson, série de sketches de comédia com duas temporadas na Netflix, então The Chair Company precisará de poucas apresentações. Se for novo nisto, aqui vai: Tim Robinson é um tipo com muita piada, mas não é para todos. Devia ser? É discutível. Pode ter-se cruzado com ele em Friendship, filme do ano passado, em que ele é o tipo que quer ser o amigo muito chato de Paul Rudd. Mas das duas, uma: ou achou-lhe muita piada ou nenhuma piada. Digamos que é um tipo específico. Por exemplo, The Chair Company, que co-criou e protagoniza, conta a história de um trabalhador de uma empresa que constrói centros comerciais e que, certo dia, por causa de um pequeno acidente, resolve investigar uma empresa de cadeiras. Depressa descobre — ou cria ? — uma teoria da conspiração que envolve transporte de droga vinda da Hungria, tramoia mo poder local e a nossa cabeça anda à volta para conseguir acompanhar tudo. Oito episódios e a garantia de que se gostar, esta será uma das suas séries do ano.

“Mudtown”

Filmin, terça-feira, 14 de outubro

As séries criminais também podem acontecer no País de Gales, ainda que não seja muito comum vermos narrativas naquele cenário. Isso muda esta semana com Mudtown, série britânica de seis episódios que se estreia no Filmin. Anda à volta de uma juíza, Clare Lewis (Erin Richards), cujo passado a persegue e pode estar prestes a mexer com o seu presente.

“Splinter Cell: Deathwatch”

Netflix, terça-feira, 14 de outubro

Para muitos, o nome de Sam Fisher trará memórias da adolescência, de muitas tardes – e provavelmente noites – a jogar Splinter Cell. O jogo da Ubisoft, em tempos, foi um dos franchises mais populares dos videojogos. Não sai um título novo há mais de dez anos, mas uma série inspirada neste universo, gerado pela cabeça de Tom Clancy, é sempre bem-vinda. Alerta à população: é uma série de animação. O protagonista é interpretado por Liev Schreiber.

“Morte na Família Murdaugh”

Disney+, quarta-feira, 15 de outubro

Já não são tão populares como eram há uns anos, mas continuam a existir: as séries de ficção que nasceram de podcasts de investigação. É o true crime no seu melhor – enquanto fórmula, não enquanto produto —, desta vez em volta de uma família na Carolina do Sul, quando um acidente ajuda a desmontar uma série de coisas obscuras que se passam no seio desta família poderosa. O caso foi investigado Mandy Matney, que o foi reportando num podcast — Murdaugh Murders Podcast – e num blog em tempo real, à medida que ia fazendo a sua investigação.

“Loot”, temporada 3

Apple TV+, quarta-feira, 15 de outubro

Maya Rudolph resiste nesta série de comédia que regressa para uma terceira temporada. A atriz interpreta uma mulher que ficou com uma fortuna após o divórcio com o marido, um bilionário da tech. O que começa por ser uma crise de meia idade, depressa se vai revelando num novo projeto de vida. Divertida q.b.

“A Diplomata”, temporada 3

Netflix, quinta-feira, 16 de outubro

Keri Russell tem jeito para esta coisa dos thrillers políticos. Depois de nos conquistar com The Americans há uns anos, em que era uma espia, voltou para vestir o papel de uma embaixadora que faz mais do que deveria fazer, numa série que deve muito a The Americans e que goza de imensa popularidade por saber beber tão bem dessa fórmula.

“Os 5 Iniciais”

Netflix, quinta-feira, 16 de outubro

Com o início da época da NBA no horizonte, tempo de começar a fazer o estágio com a habitual série documental gravada em volta da vida de alguns jogadores durante a época passada. A segunda temporada de Os 5 Iniciais acompanha o dia a dia de Shai Gilgous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jayle Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Houston Rockets) e James Harden (Los Angeles Clippers).

“Rabo de Peixe”, temporada 2

Netflix, sexta-feira, 17 de outubro

A série que tornou ainda mais popular uma das histórias mais agridoces dos Açores, está de volta. Criada por António Fraga, a história volta a contar com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão nos papéis principais, e ainda com Pepê Rapazote, Albano Jerónimo, Kelly Bailey, Afonso Pimentel e Maria João Bastos. A questão que importa é: conseguirá este regresso aos Açores – literal, já que Eduardo (Condessa) volta depois do sonho americano não se ter concretizado – bater os recordes da primeira temporada. Vamos ver como se dá a série portuguesa mais popular do mundo nesta segunda temporada.

“Mr. Scorsese”

Apple TV+, sexta-feira, 17 de outubro

Rebecca Miller (A Balada de Jack e Rose, Maggie Tem Um Plano) assumiu a grande responsabilidade de fazer uma série documental sobre Martin Scorsese. Projeto que esteve em produção durante largos anos e que agora vê a luz do dia no formato de cinco episódios – todos lançados nesta sexta-feira —, que exploram a vida do realizador de uma ponta à outra. A realizadora teve acesso sem limites aos arquivos pessoais do realizador. Desmarque qualquer coisinha que tenha marcada para este fim de semana.

“The Twits”

Netflix, sexta-feira, 17 de outubro

O senhor e a senhora Twit talvez não sejam das personagens mais famosas de Roald Dahl em Portugal, mas são uma criação fabulosa. Chegam à Netflix num filme de animação, que é parte de um grande projeto da Netflix em adaptar as obras de Dahl, com um argumento inspirado na história de 1980. Eles são muito nojentos em livro, vamos ver se são tão mal cheirosos em televisão.

“An Intimate Evening With Adam Pally”

HBO Max, sábado, 18 de outubro

Vamos acabar a semana com um especial de comédia? O ator e comediante Adam Pally — talvez o conheça da série Tudo Acaba Bem ou dos filmes de Sonic — aterra esta semana na HBO Max com um especial de comédia. Não sabemos o que esperar, mas estamos curiosos.