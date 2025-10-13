Em noite de recondução do líder da Câmara de Lisboa, houve mudanças (ainda que poucas) nas 24 freguesias do maior município do país. O PS mantém-se como partido com mais presidentes de junta na capital (12), mas vê a distância diminuir em relação à coligação liderada por Carlos Moedas (11). Isto porque a coligação PSD/CDS/IL apenas perdeu Arroios para os socialistas e, em sentido inverso, conseguiu roubar Campo de Ourique e Campolide ao PS.

Com a vitória da coligação de Moedas nesta última freguesia, Lisboa passará a ter um presidente de junta da Iniciativa Liberal. José Miguel Cerdeira foi o único dos três liberais a concorrer à liderança de freguesias que conseguiu aproveitar a oportunidade de tirar uma junta ao PS. Por sua vez, o Livre não conseguiu virar para a esquerda nenhuma das três freguesias para as quais pôde apontar o cabeça de lista que continuam do PSD (Alvalade, Areeiro e Avenidas Novas).

Assim, o PS mantém a liderança de Ajuda, Alcântara, Beato, Benfica, Marvila, Misericórdia, Penha de França, Olivais, Santa Clara, São Vicente e Santa Maria Maior. A estas acrescentam Arroios onde o antigo diretor do Liceu Camões João Jaime impediu a reeleição da democrata-cristã Madalena Natividade.

Na soma dos resultados das 24 freguesias, a votação da coligação de Alexandra Leitão (94 mil votos) ficaria apenas 2 pp atrás de Moedas (99 mil). Resultado bastante diferente daquele da eleição para a Câmara em que a diferença foi de 7,7 pp (90 mil para Leitão e 110 mil para Moedas) ou da eleição para a Assembleia Municipal de Lisboa (AML) em que Moedas ganhou por 6,7 pp (com 105 mil votos e 87 mil para a socialista).

Já o PSD mantém a liderança de Lumiar, Belém, Estrela, São Domingos de Benfica, Santo António, Alvalade, Avenidas Novas e Areeiro. Acrescenta a estas a junta de Campo de Ourique, onde o socialista Pedro Costa se demitiu da presidência durante o último mandato, e assume agora funções Ana Mateus, secretária da mesa da concelhia do PSD/Lisboa. Soma ainda junta de Campolide onde o economista José Miguel Cerdeira impediu a reeleição de Miguel Belo Marques. O CDS vê reduzidos os seus presidentes de junta a metade, mantendo apenas a liderança do Parque das Nações com Carlos Ardisson.

Por sua vez, o PCP conseguiu segurar Carnide, que lidera sozinho desde 2005. Feito especialmente notável tendo em conta que, na eleição para a Câmara, a CDU ficou em terceiro lugar nesta freguesia, a 25% de Moedas.

Com estes resultados nas 24 freguesias e com uma vitória na eleição para a Assembleia Municipal, Moedas terá neste órgão um presidente da sua cor política, ao contrário do que aconteceu nos últimos quatro anos. Em 2021, a socialista Rosário Farmhouse foi a eleita para o cargo porque o PS tinha uma maioria de deputados municipais: na altura os socialistas elegeram diretamente os mesmos 17 que PSD/CDS, mas tinham vantagem de três presidentes de freguesia, que têm lugar por inerência na Assembleia Municipal.

Esse cenário altera-se agora porque os resultados de ontem também deram a maior expressão na AML aos partidos que apoiaram a candidatura de Moedas. Na eleição deste domingo, a coligação PSD/CDS/IL elegeu diretamente 21 deputados (contra os 18 da coligação de Alexandra Leitão) e ficou com apenas menos um presidente de junta, não vendo assim a sua maioria na Assembleia posta em causa. Ficam desta forma reunidas todas as condições para que a escolha de Moedas para encabeçar essa lista, a ex-deputada e antiga ministra da Educação Margarida Mano, se torne a próxima presidente da Assembleia Municipal de Lisboa.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]