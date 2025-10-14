O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) disse esta terça-feira que a região está melhor do que em 2020, quando tomou posse, referindo que o executivo que lidera fez do diálogo “um instrumento de transformação”.

“Dirijo-me a todos com a confiança de quem, recordando como era a nossa vida há cinco anos, vê agora os Açores melhores. Melhores do que em 2020. E, com humildade, reconheço que o percurso foi exigente, em contexto difícil. Os resultados são fruto de políticas que lançámos e do trabalho empenhado e dinâmico dos açorianos. Fizemos do diálogo um instrumento de transformação”, disse José Manuel Bolieiro.

O chefe do executivo regional, que fez esta terça-feira uma declaração política, no primeiro dia da sessão plenária deste mês do parlamento regional, na Horta, na ilha do Faial, referiu que não dialoga “para adiar, mas para envolver e decidir”.

“A confiança que os açorianos nos têm transmitido reforça a certeza de que este é o caminho a prosseguir”, admitiu.

Na área da saúde, foram dados “passos firmes, para responder à maior das preocupações dos açorianos” e, em 2024, realizaram-se mais 35% de atos médicos do que em 2019, referiu.

“Valorizámos as carreiras dos nossos profissionais de saúde, com um investimento de 30 milhões de euros. A taxa de cobertura de médico de família subiu de 86%, em 2020, para 91% em 2024”, acrescentou.

Na educação, segundo Bolieiro, a região integrou mais de 900 professores nos quadros das escolas desde 2021, “dando estabilidade à profissão e qualidade ao ensino”.

O emprego foi outra das prioridades e, entre 2019 e 2024, “a população ativa aumentou 6.900 pessoas e a população empregada cresceu 9.100 trabalhadores”.

“No segundo trimestre de 2025, o número de empregados foi de 121.500, isto é, o mais elevado de sempre. A taxa de desemprego foi de 3,9%, isto é, a mais baixa desde 2007”, apontou.

Também referiu que o Governo Regional açoriano investiu nas crianças: “Em 2019, apenas 590 tinham creche gratuita, em 2025 são já 4.686. É um aumento de quase 700%”.

Os idosos foram apoiados com “medidas concretas” e o líder do executivo regional evidenciou o Complemento Regional de Pensão, “que esteve congelado durante anos, aumentou de 54 euros em 2020 para 125 em 2025”.

“Na habitação, em quatro anos, concluímos 199 soluções habitacionais – entre novas casas, reabilitações e lotes atribuídos — e estão em execução investimentos de 50 milhões de euros através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, salientou.

Depois de referir que a economia açoriana “está hoje mais sólida”, destacou que o consumo privado cresceu, a atividade económica manteve-se estável e, no turismo e mobilidade, a região alcançou recordes.

“Na agricultura, acabámos com os rateios ao POSEI. Esta terça-feira, os agricultores recebem 100% do apoio a que têm direito, o que representa mais 15 a 16 milhões de euros por ano. A produção de carne e derivados do leite tem vindo a crescer. A produção de carne, entre 2019 e 2024, cresceu 11%”, evidenciou.

Já nas pescas, o governante disse existir “um aumento acentuado do valor do pescado capturado pelos pescadores”: “Passámos dos 33,9 milhões, em 2019, para 39,8 milhões de euros em 2024.

Em 2019, as exportações para o estrangeiro atingiram os 115,4 milhões de euros. Em 2024, atingimos os 160 milhões de euros, mais 39%”, acrescentou.

José Manuel Bolieiro reconheceu que a região está hoje “melhor na saúde, na educação, no apoio aos idosos e às crianças, na habitação, no emprego, na economia, no poder de compra, no rendimento dos trabalhadores e no fortalecimento das empresas”.

“Queremos que os Açores sejam referência em qualidade de vida, em justiça social, em oportunidades para os jovens, em dignidade para os idosos e segurança para as famílias”, disse.

E concluiu: “No exterior há quem nos inveje. Cá, dramatizamos as dificuldades. Prefiro exaltar o nosso potencial”.