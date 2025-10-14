Estudantes universitários a estudar longe de casa poderão candidatar-se a 200 vales de compras equivalentes ao valor máximo da propina, 697 euros, numa iniciativa do Grupo Mosqueteiros, dos supermercados Intermarché, em parceria com a Fundação da Juventude.

A iniciativa “Por Nossa Conta — Juntos pelos Estudantes” vai devolver o valor máximo da propina em Portugal, através de vales de compras nas empresas do Grupo Mosqueteiros — Intermarché, Bricomarché e Roady.

O objetivo é aliviar os encargos financeiros das famílias que enfrentam o desafio de manter um filho a estudar longe de casa.

O apoio vai ser atribuído a dez estudantes por cada um dos 18 distritos e cada uma das duas região autónoma, desde que estudem a mais de 50 quilómetros da sua residência permanente.

A medida surge num contexto marcado pela anunciada subida das propinas a partir do ano letivo 2026/2027 e pela redução do número de estudantes a ingressar no Ensino Superior, frequentemente associada às dificuldades económicas.

De acordo com a responsável da direção de comunicação e informação do Grupo Mosqueteiros, Rita Ferreira, a iniciativa ‘Por Nossa Conta’ é um reflexo do compromisso do grupo com as comunidades locais e com os jovens que todos os anos se deslocam para estudar.

“Queremos que estes estudantes sintam que não estão sozinhos e que podem contar connosco nesta etapa desafiante das suas vidas”, sublinhou, citada em comunicado.

As candidaturas decorrem até 21 de outubro, através do ‘site’ www.por-nossa-conta.pt, onde os jovens devem submeter comprovativos de matrícula e residência, bem como uma carta ao “futuro eu” explicando o impacto da formação universitária no seu projeto de vida.

Podem candidatar-se estudantes deslocados de universidades públicas ou privadas, de qualquer ano de licenciatura ou mestrado integrado, independentemente da nacionalidade.

O júri, composto por representantes do Grupo Mosqueteiros, vai avaliar as candidaturas com base na criatividade das cartas submetidas.

Os vencedores serão anunciados em 7 de novembro.

Com mais de 30 anos de presença em Portugal, o Grupo Mosqueteiros conta com 367 pontos de venda em mais de 189 concelhos.