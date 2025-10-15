Caires Ferreira, cidadão português de 45 anos, aterrou no aeroporto de Esmirna Adnan Menderes, na Turquia, em meados de agosto. A passagem pela Turquia acabou por se revelar atribulada: ficou preso dentro de um túnel em Istambul durante vários dias e teve de ser resgatado pelas autoridades turcas. O caso foi tornado público pela imprensa turca no final de setembro, mas só agora foi conhecido em Portugal.

O homem relatou às autoridades turcas que, depois de ter chegado à Turquia, viajou para Istambul onde perdeu os documentos. Quando se apercebeu, tentou deslocar-se ao consulado de Portugal, mas perdeu-se no caminho e acabou a viver nas ruas, descreve a publicação turca “Turkiye Today”, citado pelo Jornal de Notícias (JN).

Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli yanında duvar arasında mahsur kalan kişinin Portekiz uyruklu 45 yaşındaki Caires Ferraiera olduğu ortaya çıktı. ???? Ağustos ayında Türkiye’ye gelen Ferraiera’nın pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve dinlenmek için girdiği tünelde… pic.twitter.com/a8QBh1miFS — Onedio (@onediocom) October 12, 2025

Numa noite, entrou no túnel Kasımpaşa-Hasköy para procurar abrigo, mas acabou preso numa zona estreita durante vários dias. Na manhã do dia 11 de setembro, uma pessoa que passava no exterior, ouviu os pedidos de ajuda de Caires Ferreira e contactou as autoridades.

Foram precisas seis horas, a destruição parcial de uma parede com 15 centímetros de espessura e uma equipa composta por polícias, paramédicos, bombeiros e membros da Equipa Nacional de Resgate Médico (UMKE) para retirar o cidadão português, que se encontrava sujo, seminu e com ferimentos ligeiros. O momento do salvamento foi captado e partilhado nas redes sociais por vários meios de comunicação turcos.

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. Günlerce içeride kaldığı düşünülen adam, 6 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. pic.twitter.com/iF59duABgB — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) September 28, 2025

O homem de 45 anos foi assistido num hospital, onde foi identificado e fez o seu relato às autoridades com recurso a um intérprete. Foi aí que foi identificado pela secção consular portuguesa em Ancara e pelo Cônsul em Istambul.

As autoridades portuguesas procuravam localizar o português depois de, na véspera, dia 10 de setembro, o Gabinete Consular de Emergência ter sido contactado pela mulher de Caires Ferreira, que não conseguia comunicar com ele há vários dias, avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ao JN. Depois de identificado, o homem português foi encaminhado para um centro de repatriamento, onde aguardou o regresso a Portugal, que aconteceu no dia 18 de setembro.