Duas explosões foram ouvidas esta quarta-feira no centro de Cabul, provocando incêndios e pânico na capital afegã, num contexto de escalada de tensão entre o Afeganistão e o vizinho Paquistão.

O porta-voz do Governo talibã, Zabihullah Mujahid, informou que as deflagrações ocorreram após a explosão de um camião-cisterna e de um transformador elétrico, provocando incêndios em vários quarteirões do centro da cidade.

As forças de segurança talibãs isolaram a área e ambulâncias foram vistas a circular em alta velocidade pelas principais avenidas, enquanto densas colunas de fumo negro eram visíveis no céu da capital.

Segundo várias testemunhas, o impacto das explosões partiu janelas de vários edifícios, deixando o chão coberto de vidro e detritos.

Na semana passada, Cabul já tinha sido atingida por duas explosões de grande magnitude, que o Governo talibã atribuiu ao Paquistão.

Esses ataques antecederam confrontos armados na fronteira entre os dois países, que se prolongaram até hoje e que provocaram dezenas de mortos, agravando a crise diplomática entre Cabul e Islamabad.