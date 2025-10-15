O livro 88, que junta 88 imagens captadas pelo fotógrafo, Vasco Trancoso, vai ser lançado no dia 26 de outubro, no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha.

A obra tem como título 88 devido à sua composição de 88 imagens, captadas sobretudo nas Caldas da Rainha, na Foz do Arelho e em Óbidos, demonstrando a preferência do autor, Vasco Trancoso em fotografar o Oeste, onde reside.

Das 88 fotografias “apenas 25 foram feitas noutros locais do país”, explicou o fotografo cuja sombra surge ao longo da sequência de imagens, “como um fio condutor” que descreve como “modo de estar, simbolicamente, atrás e à frente da câmara”, tornando-se, dessa forma, parte da composição.

Com um total de 184 páginas, 88 é inspirado na filosofia da fotografia de rua,” em se procura o extraordinário no vulgar do quotidiano”, captado pela objetiva de Vasco Trancoso, médico que, desde a reforma se dedicou à fotografia.

A que obra conta com um posfácio escrito pelo fotógrafo britânico Paul Russell, é o segundo livro de fotografia do autor que, em 2020, publicou 99, então com 99 imagens.

Nascido em Lisboa, Vasco Trancoso reside nas Caldas da Rainha desde 1983, ano em que começou a trabalhar no Centro Hospitalar local, do qual veio a ser mais tarde presidente do Conselho de Administração.

Gastroenterologista e apaixonado por fotografia, recebeu vários prémios, entre os quais o 1.º Prémio de Fotografia Endoscópica de 1997 da S. Portuguesa de Endoscopia Digestiva.

Após a reforma, em 2009, retomou a prática da fotografia de forma mais profissional e a partir de 2016 começou a dedicar-se à fotografia de rua.

Além dos vários prémios que foi recebendo, em 2017, foi finalista nos International One Eyland Awards e no site The Independent Photographer, além de ter sido citado como um dos 30 melhores World´s Fine Art Street Photographers pelo site de Fotografia Eye Heart & Soul.

Em 2020, o seu livro 99 foi “Livro do mês” no Blogue da Leica Fotografie International, finalista no Italian Street Photo Festival. Book & Fanzine Awards e premiado com o segundo lugar na categoria de Photobook no “Prix da Photographie de Paris”.

Em 2023, recebeu uma menção honrosa no ND Awards International Photography Contest e em 2024, venceu o 1.º Prémio do Concurso de Fotografia Olha-me, organizado pela Ordem dos Médicos — Região do Sul.

Ainda nesse ano foi finalista e vencedor de uma Medalha de Ouro, na categoria Classic Street Photo, do Paris International Street Photo Awards.

Já participou em três exposições coletivas (1974, 2015 e 2018) e teve duas exposições individuais (1991 e 2013).

O novo livro será lançado com o patrocínio da Câmara das Caldas da Rainha.