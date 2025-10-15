O primeiro-ministro são-tomense disse esta quarta-feira que o Governo manteve contactos preliminares com a HBD Príncipe para chegar a um entendimento com o investidor sul-africano, que anunciou o fim de investimentos e saída da ilha do Príncipe.

“É uma questão que toca um parceiro bastante importante na Região Autónoma do Príncipe, também em São Tomé, [porque] o parceiro também está em São Tomé, daí que o Governo central já entrou em ação”, declarou o primeiro-ministro, Américo Ramos.

“É uma questão nacional, já houve contactos preliminares com o investidor no sentido de criarmos uma ponte de diálogo, para perceber o que é que está em cima da mesa para atingirmos um ponto de entendimento”, acrescentou o chefe do Governo são-tomense, que respondia aos jornalistas à saída de uma reunião de alto nível convocada pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, sobre o setor da Justiça.

A empresa HBD Príncipe, do sul-africano Mark Shuttleworth, o maior investimento turístico no Príncipe, comunicou às autoridades regionais que decidiu cessar os investimentos e sair da ilha face a acusações de ações neocolonialistas.

“Se existem fações de liderança fortes que acreditam que o nosso trabalho é feito de má-fé, com intenções neocoloniais, então seria melhor retirar-nos por respeito à autonomia do Príncipe. A minha equipa e eu sentimos que atualmente somos vistos como benfeitores e sacos de pancada, conforme o que for mais conveniente no momento”, acrescentou Mark Shuttleworth.

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A HBD é a maior empresa na ilha do Príncipe com vários investimentos no setor do turismo, garantindo emprego a centenas de pessoas na ilha, além de apoiar a construção e reabilitação de várias infraestruturas.

O empresário garante que o objetivo do seu trabalho no Príncipe, iniciado em 2010, “nunca foi comercial” e por isso não insistirá para manter os negócios na ilha.

“Por esse motivo, tomei a decisão de solicitar à minha equipa que procure investidores alternativos que possam levar adiante esses negócios com melhor aprovação da liderança do Príncipe e discutir o processo pelo qual encerraríamos graciosamente os investimentos em ecoturismo e agricultura da HBD no Príncipe. Solicitei à minha equipa que trabalhe com o seu governo para tornar essa transição, de volta às mãos do Príncipe, tranquila”, lê-se na carta enviada ao presidente do governo da Região Autónoma do Príncipe, Filipe Nascimento.

Na terça-feira o presidente do Governo Regional do Príncipe prometeu tudo fazer para convencer a empresa HBD Príncipe a não cessar os investimentos e sair da ilha.

“Tudo estamos a fazer e estamos também em contacto com as autoridades nacionais e vamos fazer de tudo e esgotar todas as vias no sentido se inverter essa intenção”, disse Filipe Nascimento em declarações à Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe.

O presidente do Governo Regional do Príncipe lamentou “abordagens tristes e irresponsáveis” dos últimos tempos, que atribuiu a forças políticas, dirigentes políticos e algumas fontes noticiosas do país contra a empresa para “tentar tirar dividendos políticos”.

Também a União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), presidida por Filipe Nascimento, lamentou e condenou “as atitudes que afrontam os investidores” e repudiou “veementemente as acusações, infundadas, caluniosas feitas de forma leviana, numa tentativa desesperada de manchar a reputação da empresa HBD, do Governo e a imagem da Ilha do Príncipe”.