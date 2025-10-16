“Quero ver ballet, deixem os cisnes dançar! Deixem o avô tremer de medo pelo ‘Lago'”. Estes versos foram cantados por Diana Loginova, cantora de 18 anos de idade conhecida por Naoko e vocalista da banda de rua Stoptime, na principal avenida de São Petersburgo, a Nevsky Prospekt. A performance juntou dezenas de jovens, que cantaram a canção a plenos pulmões com os Stoptime. Este momento, filmado e partilhado nas redes sociais, valeu uma condenação da justiça russa aos três membros da banda, que entoaram uma música proibida pelas autoridades russas por ser “extremista“.

Esta quinta-feira, noticiou o Fontanka, a vocalista Naoko, o baterista Vladislav Leontyev e o guitarrista Alexander Orlov foram condenados administrativamente a vários dias de prisão — 13 dias no caso de Naoko e Leontyev e 12 no de Orlov.

Segundo a Reuters, a banda foi condenada por ter organizado um encontro não planeado que bloqueou o acesso do público ao metro da cidade, uma transgressão administrativa. Porém, segundo a polícia local, a cantora Naoko será sujeita a mais um processo por acusações de “descredibilizar” as forças armadas da Rússia. Em caso de condenação, poderá ser sujeita a uma multa.

O nome da canção traduz-se como “Lago dos Cisnes Cooperativo” e foi composta por Noize MC, nome artístico de Ivan Alekseev, cantor russo que se mudou para a Lituânia depois da invasão russa da Ucrânia em 2022. Foi nesse mesmo ano que lançou a música que se tornou símbolo da oposição interna ao regime, tendo sido considerado um “agente estrangeiro” — termo aplicado aos opositores pelo Kremlin.

Em maio deste ano, explicou o Fontanka, o Tribunal Distrital de Primorskiye, da região de São Petersburgo, proibiu a distribuição das músicas nas plataformas de streaming, considerando que a letra da faixa “pode conter sinais de justificação e desculpa para atitudes hostis e de ódio em relação às pessoas, bem como declarações que promovem mudanças violentas nos fundamentos da ordem constitucional”.

De facto, apesar de não mencionar diretamente o líder russo, a letra tem várias alfinetadas contra um alvo bem definido: Vladimir Putin, o seu regime e a guerra na Ucrânia. E, apesar da proibição, a música continua a espalhar-se, especialmente entre os jovens que usam VPNs para escapar às restrições, explicou a Reuters.

Uma alegoria soviética e um ataque à cooperativa de Putin

Segundo o The Telegraph, quando canta “Onde é que andaram estes oito anos?“, Ivan lembra a “apatia” vivida na sociedade russa face à ocupação da Crimeia e ao começo da guerra no Donbass, em 2014.

A escolha do Lago dos Cisnes por Noize MC para pintar esta alegoria anti-Putin também tem um propósito. Na Rússia, este espetáculo tornou-se um símbolo de resistência ligado a um passado na União Soviética. Durante tempos de crise, a televisão estatal interrompia a emissão normal para mostrar uma transmissão do espetáculo em loop em momentos complicados para o regime, como aconteceu durante a morte dos últimos três líderes soviéticos. A última vez que foi transmitido foi durante a tentativa de golpe de estado de 1991 por membros da linha dura do Partido Comunista, que falhou, dando lugar à queda da União Soviética.

A referência a cooperativo, por sua vez, referencia diretamente Vladimir Putin, que fundou a cooperativa Ozero (“Lago”, em russo) com alguns dos seus amigos mais próximos, que viriam a ocupar elevados cargos no Estado e no tecido empresarial estatal da Rússia. O nome vem do facto de ser sediada nas margens do Lago Komsomolskoye, na região de Leningrado.

Não é a primeira vez que chocam com as autoridades

Esta não foi a primeira vez que os Stoptime tocaram canções de intervenção nas ruas daquela que é uma das maiores cidades da Rússia, também não sendo estreantes quanto a choques com as autoridades.

De acordo com o Fontanka, os jovens já tinham sido levados para a esquadra da polícia local no passado dia 28 de agosto. No dia 29, a banda informou que tinha sido libertada. Do seu reportório, constam outras músicas de Noize MC, assim como da cantora Monetochka e da banda Mumiy Troll — todas opostas ao regime de Vladimir Putin e à guerra na Ucrânia.

Estes mini-concertos de rua chamaram a atenção de Maria Akhmedova, conselheira de Vladimir Putin e editora-chefe da agência Regnum, com ligações ao Kremlin. No seu canal de Telegram, Akhmedova partilhou o vídeo da multidão a cantar com o grupo e teceu fortes críticas à banda.

“Eles acham que são fixes, protestam contra o grande avô no centro de São Petersburgo. Mas se estivessem na região de Kursk durante o ataque das Forças Armadas da Ucrânia, ter-se-iam borrado de medo. Se estivessem em Belgorod, onde voam centenas de drones, teriam percebido o quão patéticos são. Sim, eles são patéticos agora, a dançar e a cantar quadras sem sentido atrás de um traidor que simplesmente não tem mais passado, nem futuro, nem presente“, atacou a conselheira.

Também numa publicação no canal de Telegram já nesta quinta-feira, com dezenas de milhares de seguidores, a banda disse que não iria comentar, “por enquanto”, as detenções dos membros da banda. Antes, já tinham indicado que iriam parar as performances na rua “no futuro próximo”. Porém, como indicou Fontanka, “o futuro próximo não é para sempre“.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]