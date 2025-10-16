O secretário Regional da Agricultura e Alimentação defendeu esta quinta-feira, no Dia Mundial da Alimentação, a importância de valorizar os agroalimentos produzidos nos Açores, destacando a “qualidade de excelência” e o “exemplo em produção sustentável” que representam.

“É fundamental enaltecer o papel central dos agricultores, pelo seu empenho, resiliência, pela produtividade de bens agrícolas, manutenção ambiental e conservação da biodiversidade animal e vegetal”, afirma António Ventura, numa nota divulgada pelo executivo açoriano, a propósito do Dia Mundial da Alimentação.

O titular pela pasta da Agricultura nos Açores sublinha que a região continua “a crescer” em termos de autonomia alimentar e nutricional, com agroalimentos com “características únicas”, sendo “premente o incentivo ao consumo local” para reduzir a dependência das importações.

O governante sustenta que as políticas públicas regionais continuam direcionadas para uma “maior agroprodutividade alimentar”, apostando no reforço da qualidade e quantidade dos produtos e práticas agrícolas mais sustentáveis.

Segundo António Ventura, estes investimentos e apoios contribuem para o rejuvenescimento do setor “como alavanca para o combate ao desemprego, promovendo a fixação de jovens nas zonas rurais” e a criação de emprego.

O secretário regional destaca os produtos açorianos reconhecidos como Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP), como exemplos de sucesso da agricultura regional.

“Produzimos mais na horticultura; na fruticultura, com aumento da área de produção de fruta para 20%, a área da agricultura biológica cresceu mais 3.000 hectares nestes últimos quatro anos. Crescemos na carne de bovino. Temos mais área de milho, com 14.300 hectares em 2024, mais 2.000 hectares do que em 2020. Temos mais diversificação agroprodutiva e a matéria-prima de leite com um melhor conteúdo nutricional, vendendo mais para fora da região”, enumera.

No entanto, alerta, “os desafios continuam a ser enormes, devido às condições climáticas e ambientais adversas, mas mantém-se um reforço de resiliência e sustentabilidade dos sistemas alimentares, objetivos centrais e incontornáveis das políticas publicas ao nível europeu, nacional e regional”.

António Ventura realça ainda o trabalho dos agricultores dos Açores e das suas organizações, em particular a Federação Agrícola dos Açores, “que tem sido um parceiro estratégico e fundamental para a existência de políticas públicas no aumento da progressiva sustentabilidade alimentar” do arquipélago.