Três bombardeiros norte-americanos B-52 sobrevoaram oceano perto da costa da Venezuela no que é descrito pela ABC News como uma “imponente mostra de poder” do Presidente Donald Trump.
Trump terá autorizado operações secretas da CIA na Venezuela, abrindo a porta à utilização de força letal pelas secretas
Os aviões de grande dimensão partiram de Louisiana na quarta-feira e sobrevoaram, durante várias horas, proximidades do país sul-americano. Estas aeronaves de longo alcance têm sido usadas maioritariamente em guerras como Iraque e Síria, e podem carregar armas nucleares.
The B-52 finally seem to be departing after loitering in looping maneuvers off the Coast of Venezuela.
At the same time, reports that F-16s have launched from BAEL. https://t.co/QKp4or7DoU pic.twitter.com/3DNjZ2w5zj
— SA Defensa (@SA_Defensa) October 15, 2025
Esta notícia surge numa altura em que o Presidente dos EUA tem direcionado muitas criticas à Venezuela, personificadas no presidente Nicolás Maduro. Na quarta-feira, a Casa Branca autorizou a CIA (a principal agência de informação norte-americana) a realizar ações secretas e a utilizar força letal no país sul-americano, com o objetivo de retirar Maduro da presidência.
Trump diz que EUA atacam mais um barco na costa da Venezuela, alegando ligações ao narcotráfico. Há seis mortos
Antes desta ordem, Trump tinha intensificado a oposição ao regime venezuelano com ataques a barcos supostamente ligados ao tráfico de droga. “A espionagem confirmou que a embarcação traficava drogas, estava associada a redes narcoterroristas ilícitas e transitava por uma rota conhecida da DTO”, alegou o Presidente dos EUA depois de um novo ataque que fez seis mortos na terça-feira.
Em setembro, a procuradora-geral Pam Bondi acusou Maduro de ser “um dos mais poderosos traficantes de droga no mundo e uma ameaça à segurança nacional”.
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]