Três bombardeiros norte-americanos B-52 sobrevoaram oceano perto da costa da Venezuela no que é descrito pela ABC News como uma “imponente mostra de poder” do Presidente Donald Trump.

Os aviões de grande dimensão partiram de Louisiana na quarta-feira e sobrevoaram, durante várias horas, proximidades do país sul-americano. Estas aeronaves de longo alcance têm sido usadas maioritariamente em guerras como Iraque e Síria, e podem carregar armas nucleares.

The B-52 finally seem to be departing after loitering in looping maneuvers off the Coast of Venezuela. At the same time, reports that F-16s have launched from BAEL. https://t.co/QKp4or7DoU pic.twitter.com/3DNjZ2w5zj — SA Defensa (@SA_Defensa) October 15, 2025

Esta notícia surge numa altura em que o Presidente dos EUA tem direcionado muitas criticas à Venezuela, personificadas no presidente Nicolás Maduro. Na quarta-feira, a Casa Branca autorizou a CIA (a principal agência de informação norte-americana) a realizar ações secretas e a utilizar força letal no país sul-americano, com o objetivo de retirar Maduro da presidência.

Antes desta ordem, Trump tinha intensificado a oposição ao regime venezuelano com ataques a barcos supostamente ligados ao tráfico de droga. “A espionagem confirmou que a embarcação traficava drogas, estava associada a redes narcoterroristas ilícitas e transitava por uma rota conhecida da DTO”, alegou o Presidente dos EUA depois de um novo ataque que fez seis mortos na terça-feira.

Em setembro, a procuradora-geral Pam Bondi acusou Maduro de ser “um dos mais poderosos traficantes de droga no mundo e uma ameaça à segurança nacional”.

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