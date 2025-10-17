A GNR deteve na quarta-feira um homem de 41 anos por incêndio florestal, provocado quando efetuava trabalhos agrícolas no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

“Na sequência de um alerta para a ocorrência de um foco de incêndio florestal, sinalizado na localidade de Reigada, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar e intercetar o suspeito”, referiu o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

A detenção foi realizada por elementos do Posto Territorial de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

Na ação, a GNR apurou que o detido se encontrava a realizar trabalhos agrícolas “com recurso a uma máquina giratória, tendo originado um foco de incêndio que rapidamente se descontrolou”.

“O incêndio foi, no entanto, prontamente extinto pelo próprio”, adiantou a GNR.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo.

A GNR lembrou que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e que a sua realização é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos.