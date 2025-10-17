O produtor de Viana, A Lenda Dos Corações De Ouro, cofundador da Watermelon Productions, disse esta sexta-feira ter certeza do “sucesso” da longa-metragem de animação em 3D, inspirada numa lenda de Viana do Castelo, num investimento de 15 milhões de euros.

“Tenho a certeza de que vai ser um sucesso, porque foi um filme feito com os ingredientes necessários para o sucesso. Uma história fantástica, muito bem escrita, muito bem desenvolvida, que é capaz de atrair audiências, as famílias e as crianças”, afirmou Rui Miranda.

Em declarações à agência Lusa, por via telefónica, por residir nos EUA, Rui Miranda, a propósito da apresentação do filme, na próxima quinta-feira, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, explicou que “a história tem um excelente equilíbrio entre a história de amor, diversão e ação”, além de ser “um musical”. O filme estará concluído em março de 2026 e a antestreia acontecerá no verão, também no Sá de Miranda, mas ainda sem data marcada.

“A história foi construída para ter uma componente de música muito forte que é fundamental para as crianças aderirem. Juntamos-lhe a transformação desta história num produto cinematográfico de topo, ao nível da Disney. Isso faz-se recorrendo a talento com provas dadas na animação. Por isso é que é a produção mais cara de sempre em Portugal”. “O investimento é de 10 milhões de euros só na produção. Depois ainda vai ter mais investimento em comunicação junto dos distribuidores, que rondará entre outros 10 milhões ou cinco milhões de euros. À partida serão cinco milhões”, apontou.

Segundo Rui Miranda, o projeto conta com o apoio da Câmara de Viana do Castelo, que “vai financiar a estreia do filme em Viana do Castelo com a presença de todos os atores e do Instituto do Cinema e do Audiovisual [ICA], através de um programa do Turismo Porto e Norte de Portugal”.

A adaptação da lenda a que é atribuída a origem do nome da cidade a filme de animação, por Rodrigo Carvalho, realizador e coautor do argumento, com João Ramos e Henrique Silva, começou há cinco anos, e a produção, em janeiro de 2022.

Para Rui Miranda, “não se trata de contar uma história local”, mas “universal, que transcende a geografia e as linguagens”. “É uma história sobre o amor, inspirada numa lenda local da qual tiramos toda a riqueza das tradições, das gentes de Viana do Castelo e do Minho, e com isso levar o bom coração dos portugueses a todo o mundo. Fazendo um pequeno paralelismo, o filme Frozen é inspirado num conto norueguês. É um conto local que transcende [a geografia] porque fala de outras mensagens universais. É o mesmo que estamos a fazer com Viana do Castelo”, destacou.

Na próxima quinta-feira, às 17h30, o Teatro Municipal Sá de Miranda vai receber “um evento revelação”, porque a produtora decidiu que a população de Viana do Castelo devia ser a primeira a conhecer “oficialmente o projeto”. “Queremos também partilhar muitos pormenores, ao vivo sobre o filme, desde a presença de alguns atores, de artistas que vão cantar as músicas, porque é um filme musical [com banda sonora de Simon Wadsworth]. Partilhar as inspirações de Viana do Castelo e do Minho que serviram todo o trabalho que fizemos de animação. Como é que se passou da realidade para a animação. Partilhar como incluímos as tradições, desde o traje, à filigrana”, especificou.

No “evento revelação” “vão estar, presencialmente, os atores Pêpê Rapazote, Mário Redondo, Diogo Carriço e, via vídeo, Melânia Gomes e Daniela Melchior”.

Em Portugal, “a distribuição do romance musical com uma duração de 100 minutos vai estar a cargo da NOS Lusomundo”, estando a produtora “a fechar a distribuição com Espanha”. “Nos EUA e, no resto do mundo, vamos ter a distribuição assegurada pela empresa que foi dona da Paramount”.

No centro da narrativa de Viana, A Lenda Dos Corações De Ouro “estão Ana, uma jovem de Viana do Castelo que se apaixona por Thomas, um pobre artesão”. “O seu pai proíbe imediatamente a união, exigindo que os pretendentes da filha produzam uma joia como prova da sua nobreza. Mas o jovem casal recusa-se a desistir. Com a coragem e a generosidade das mulheres de Viana e a arte da filigrana, os protagonistas demonstram que o amor é uma força transformadora capaz de superar todas as barreiras”, explica a nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Viana, A Lenda dos Corações de Ouro tem site próprio em viana-themovie.com.