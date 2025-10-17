Morreu Paul “Ace” Frehley, co-fundador e guitarrista da banda de rock Kiss, aos 74 anos. A notícia foi avançada pela família através de um comunicado, citado pela revista Rolling Stone.

“Estamos completamente devastados e de coração partido”, afirmou a familia de Ace, sublinhando que tiveram “a sorte de poder rodeá-lo com palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, carinhosas e pacíficas, enquanto ele deixava esta terra”.

“Apreciamos todas as suas melhores memórias, o seu riso, e celebramos as suas forças e bondade que ele concedeu aos outros. A magnitude da sua morte é de proporções épicas e além da compreensão. Refletindo sobre todas as suas incríveis conquistas na vida, a memória de Ace continuará viva para sempre!”, acrescentaram.

Frehley foi um membro-chave na década de 70, a época do auge da banda, conhecida pelas caras pintadas a preto e branco e os fatos vistosos típicos do estilo musical conhecido por “glam rock”. Após abandonar a banda no início da década de 80, regressou no renascimento dos Kiss nos anos 90 do século passado.

O guitarrista, que abandonou a banda pela última vez em 2002, tinha cancelado o que restava de uma digressão devido a “problemas médicos”, na sequência de uma queda que sofrera em estúdio.

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