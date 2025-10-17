Miss Major Griffin-Gracy, pioneira no ativismo pelos direitos das pessoas trans e veterana dos motins de Stonewall, morreu esta segunda-feira, anunciaram os seus representantes, reporta o jornal The Guardian. Tinha 78 anos.

A ativista morreu em casa, em Little Rock, no estado do Arkansas, rodeada pela família, de acordo com a House of gg, uma das organizações sem fins lucrativos que fundou e liderou naquela cidade. Tracie Jada O’Brien, amiga e também ativista, aponta como causa da morte uma série de complicações decorrentes de uma infeção do urinária, escreve o The Washington Post.

“O seu legado é um testemunho da sua resiliência, ativismo e dedicação à criação de espaços seguros para as comunidades trans negras e todas as pessoas trans”, afirmou a mesma organização em comunicado.

Major, conhecida pelo seu primeiro nome, ganhou reputação como defensora dos direitos das mulheres trans negras, comunidades que historicamente foram negligenciadas pelo próprio movimento pelos direitos dos homossexuais. Major foi profissional do sexo, dançarina e frequentava o Stonewall Inn, um dos poucos bares gays em Nova Iorque que nos anos 1960 não excluía pessoas trans. Foi uma das pessoas presentes nesse mesmo bar a 28 de junho de 1969, quando a polícia nova-iorquina e invadiu o local, provocando o que viria a ser conhecido como a revolta de Stonewall, momento seminal na luta pelos direitos LGBTQ+.

Nascida em Chicago, filha de um administrador dos correios e uma gerente de um salão de beleza, que a levaram ao seu primeiro espetáculo drag, mas não a apoiaram quando ela se identificou com os artistas, chegou a ser internada pela família em instituições psiquiátricas na adolescência para que “lhe tirassem a homossexualidade”, contou em 2023 em Miss Major Speaks, uma série de conversas com o escritor Toshio Meronek compiladas em livro.

A obra foi publicada em Portugal no mês passado pela editora Vírgula D’Interrogação, sob o título Miss Major Fala: Conversas com uma revolucionária trans negra, e com tradução da escritora Gisela Casimiro. “É com profundo pesar que partilhamos o falecimento de Miss Major Griffin-Gracy, aos 78 anos, no dia 13 de Outubro de 2025, no conforto do seu lar, rodeada das pessoas que ama. Estamos eternamente gratos pela sua luta e ficará para sempre na nossa memória e nos nossos corações”, lê-se numa nota de pesar da editora portuguesa nas redes sociais.