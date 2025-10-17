Na madrugada de 1 de abril de 2024, o agente principal Rui Gonçalves matou um homem com um tiro no peito. Segundo o PSP, este homem e a sua namorada assaltaram-no num semáforo perto do Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, e o polícia levou-os até ao seu apartamento, num prédio habitado apenas por agentes, onde pegou na pistola e disparou contra o assaltante.

No entanto, como revelou agora o Expresso, o tribunal tem um entendimento diferente, suportado pela versão dada pela namorada da vítima. No final, o PSP acabou condenado a 14 anos de prisão.

O coletivo de juízes presidido por Margarida Natário validou o testemunho da companheira, que contou que Rui Gonçalves levou o carro até uma zona conhecida por ser procurada por quem quer encontros sexuais, nas imediações do Jamor, onde deu “três voltas” até parar ao lado do carro onde estava o casal — que seguiu para ali por saber ser uma zona fácil de arranjar dinheiro a troco de sexo.

Segundo o semanário, os dois perguntaram se o agente “queria festa”, ao que ele respondeu afirmativamente. Quando estavam todos dentro do mesmo carro, Rui sentiu uma arma na barriga e foi obrigado a levar a dupla até a sua casa. Depois de ter entregado a carteira com 45 euros e o telemóvel, gritou “polícia”, pegou na arma e disparou para a vítima mortal — apesar de o assaltante não ter tentado pegar na pistola que trazia nas calças e que era, na verdade, uma réplica air-soft.

O coletivo de juízes, que condenou ainda o arguido a pagar 40 mil euros ao filho da vítima, diz que o agente poderia ter imobilizado o assaltante ou que poderia ter disparado para uma zona não letal, uma vez que tinha boas avaliações nas formações de tiro.

Se o tribunal censurou os inspetores da PJ pela investigação insuficiente que fizeram, também são tecidas críticas ao Ministério Público que se contentou com as “debilidades” notadas na investigação. Entendem os juízes que de forma “incompreensível” e “inexplicável” os inspetores não realizaram diligências “absolutamente cruciais” como localizar os telemóveis do PSP e dos suspeitos, ou obter imagens de videovigilância de estabelecimentos comerciais junto a um terminal multibanco em Algés onde teria sido obrigado a ir. Os juízes questionam se os inspetores não terão desvalorizado o depoimento da companheira da vítima mortal (condenada a três anos e meio com pena suspensa) por esta ser toxicodependente. “Não esqueçamos que todos os cidadãos são iguais perante a lei e que todos nós lhe devemos obediência”, lê-se na decisão citada pelo semanário.

São censuradas também as considerações excessivas que estão no relatório da PJ, onde se lê que “qualquer bom pai de família ou homem médio”, naquela situação, “teria exatamente o mesmo comportamento”. Os agentes da PSP que estiveram no tribunal foram criticados por terem passado a mensagem que os polícias são treinados para usar a arma para matar e por terem apoiado a atuação do colega, mesmo tendo reconhecido que a posse de uma arma pendurada no cós das calças não representava um grau de ameaça elevado.

Assim, ainda de acordo com o Expresso, o tribunal ordenou uma extração de certidão dos depoimentos prestados por inspetores e agentes, tendo alertado as direções nacionais da PJ e da PSP.