O homem de 27 anos detido na terça-feira por suspeita da violação de uma mulher de 24 anos na Amadora ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial, segundo uma nota da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa.

De acordo com informação divulgada na página da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, os “factos ocorreram na noite de 10 de outubro de 2025, na casa do arguido, na Amadora”, no distrito de Lisboa.

Na quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) informou em comunicado que “os factos ocorreram na sequência de um encontro em casa de pessoa conhecida, onde a vítima, amiga de infância do suspeito, foi constrangida por este a praticar atos sexuais de relevo, mediante violência e ameaça grave”.

A vítima, acrescenta a PJ no comunicado, foi encaminhada para um hospital, “onde recebeu cuidados médicos e foi submetida a perícia sexual pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), tendo sido ainda recolhidos vestígios no local do crime”.