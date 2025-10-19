O Brasileirão continua a ser um palco para os treinadores portugueses. Para a edição de 2025, foram cinco os treinadores portugueses que estiveram em ação no início do Campeonato brasileiro. Renato Paiva deixou o Botafogo em junho e assumiu o comando técnico do Fortaleza, mas acabou despedido dez jogos depois. Pedro Caixinha começou a sua missão no Santos de Neymar, mas viria a ser despedido em abril. Já Pepa, que recolocou o Sport na Série A, viria a sair do clube de Recife em maio. Sobravam Abel Ferreira e Leonardo Jardim, dois treinadores que entraram na reta final do Campeonato a lutar pelo título de campeão. O primeiro, continua a ser o que está no seu clube há mais tempo. O segundo, chegou este ano e levou o Cruzeiro aos lugares cimeiros.

À partida para a 29.ª jornada do Brasileirão, o Palmeiras, de Abel Ferreira, era líder isolado com três pontos de vantagem para o Flamengo. Na terceira posição seguia a turma de Belo Horizonte, que se encontrava a oito pontos do topo da tabela, embora tivesse mais um jogo. Já depois de o Cruzeiro ter vencido o Fortaleza em sua casa (1-0), mengão e verdão encontraram-se no mítico Maracanã, num jogo que prometia ser decisivo nas contas do título. Para esta espécie de final antecipada, Filipe Luís não contou com os lesionados Nicolás de la Cruz e Everton Cebolinha, ao passo que Abel Ferreira estava privado de Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho.

MAIS UMA DECISÃO! HOJE É FORA DE CASA POR MAIS TRÊS PONTOS NO BRASILEIRÃO! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! ????⚪ pic.twitter.com/iPrIpiFK2a — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 19, 2025

Para este jogo, que não teve transmissão televisiva em Portugal por conta da venda do direitos feita pelo Flamengo, e que tem gerado controvérsia nos últimos dias, Carlos Miguel estreou-se na baliza do Palmeiras, que teve Flaco López, Vítor Roque, Maurício e Felipe Anderson no ataque. Agustín Giay, Murilo e Raphael Veiga começaram no banco. Na formação carioca, Emerson Royal e Alex Sandro foram os laterais, com Jorginho e Giorgian de Arrascaeta no meio-campo e Pedro como referência ofensiva.

Escalações confirmadas para Flamengo x Palmeiras – 29ª rodada do Brasileirão ???????? ⚽ ????Maracanã – 16h (Brasília)

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Depois de um início de jogo quente, com pedidos de penálti, confusão e amarelos, o Flamengo adiantou-se no marcador logo aos dez minutos, com Pedro a isolar De Arrascaeta que, só com Carlos Miguel pela frente, atirou cruzado para o fundo da baliza (10′). Ainda assim, o Palmeiras respondeu pouco depois, com Khellven a receber solto na direita e a desferir um cruzamento milimétrico para o segundo, onde Vitor Roque apareceu a cabecear para o empate (25′). Já sem o lesionado Léo Ortiz, Bruno Fuchs pisou Pedro já dentro da área, o árbitro assinalou a grande penalidade e, na cobrança, Jorginho fez a paradinha, enganou o guardião e fez o 2-1 (42′). Até ao intervalo, ainda houve tempo para Pedro aproveitar um erro de Aníbal Moreno para receber de Arrascaeta, isolar-se e dilatar a vantagem (45′).

GOL DO FLAMENGO!

Após belo passe de Pedro, Arrascaeta abre o placar para o Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã!@Betano_BR #Confia #Betano #Publi Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar dependência. Autorizado pela portaria SPA/MF nº 246/2025. Consulte os T&Cs. pic.twitter.com/cXRuc5irSF — ge (@geglobo) October 19, 2025

Vitor Roque aproveita ótimo cruzamento de Khellven e cabeceia com categoria para empatar o jogaço entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã! pic.twitter.com/3upGzFcjkh — ge (@geglobo) October 19, 2025

GOL DO FLAMENGO!

Jorginho cobra pênalti sem defesa para Carlos Miguel e o faz o segundo do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã!@Betano_BR #Confia #Betano #Publi Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar dependência. Autorizado pela portaria SPA/MF nº 246/2025.… pic.twitter.com/2fG2KQwH41 — ge (@geglobo) October 19, 2025

Pedro rouba a bola de Aníbal Moreno e corre para receber passe de Arrascaeta. Na cara de Carlos Miguel, artilheiro do Flamengo não perdoa. #flamengo #palmeiras #brasileirao #futebol pic.twitter.com/I7xA9piuaV — ge (@geglobo) October 19, 2025

Na etapa complementar, o jogo acabou por ser equilibrado, com oportunidades nas duas balizas. Na parte final, Jorge Carrascal teve a oportunidade mais clamorosa, depois de Carlos Miguel ter errado a saída dos postes, mas o remate do médio saiu para fora (86′). Pouco depois, Jorginho rompeu a área pela meia-direita, atirou cruzado, mas o guarda-redes defendeu (89′). Na resposta, Ramón Sosa entrou na área pela esquerda, rematou cruzado para uma defesa incompleta de Agustín Rossi e, na recarga, Gustavo Gómez reduziu a desvantagem (90+4′). O golo acabou por não ter influência, já que a partida acabou logo a seguir, com muitos protestos palmeirenses, que levaram Joaquín Piquerez e o adjunto João Martins a serem expulsos (3-2).

Com este resultado, o Flamengo igualou o Palmeiras no topo do Brasileirão, com 61 pontos, com o Cruzeiro a aproveitar para reduzir a distância para o líder para os cinco pontos (tem 56), embora tenha mais um jogo que os dois primeiros. Apesar da igualdade, a vantagem continua do lado da equipa de Abel Ferreira, que tem mais vitórias (19 contra 18), o primeiro critério de desempate. A dez jogos do fim, o Campeonato brasileiro está relançado e o rubro-negro até tem mais um jogo em casa que o verdão (cinco contra quatro). Pelo meio, os dois rivais ainda terão pela frente a Libertadores, onde se podem enfrentar na final. Nas meias-finais, que começam a meio desta semana, o Flamengo enfrenta o Racing, ao passo que o Palmeiras encontra o LDU Quito.

GANHA O MENGÃO PARA ALEGRIA DOS FLAMENGUISTAS! ARRASCAETA, JORGINHO E PEDRO FIZERAM A ALEGRIA DA NAÇÃO QUE SÓ QUER SABER DE SUA VITÓRIA! MENGOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????⬛️????️#PlacarFinal #FLAxPAL pic.twitter.com/JC3PnUoB3t — Flamengo (@Flamengo) October 19, 2025