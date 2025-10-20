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O presidente da Assembleia da República (AR), José Pedro Aguiar-Branco, afirmou esta segunda-feira que o “pior erro” era fazer da autonomia da Madeira apenas uma festa regional, salientando que tem de ser levada para o centro político do país.

“Em 2026, temos mesmo de celebrar os 50 anos da autonomia com a importância que merece. Celebrar aqui nesta Assembleia, nos Açores, mas também em Lisboa, sobretudo em Lisboa”, declarou.

Aguiar-Branco falava na sessão solene de boas-vindas ao presidente da Assembleia da República e abertura das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira (que se celebra em 2026), no salão nobre da Assembleia Legislativa Regional, no Funchal.

O presidente da Assembleia da República salientou que “faz todo o sentido” que, ao longo do próximo ano, decorram na Assembleia da República iniciativas conjuntas, em articulação com os parlamentos da Madeira e dos Açores, dedicadas à autonomia.

“O pior erro que podíamos cometer era fazer da autonomia apenas uma festa regional. Não pode ser, precisamos trazer a autonomia para o centro político do país, não só numa lógica de comemoração, mas também de memória para todos”, vincou.

Aguiar-Branco acrescentou que é necessário “lembrar o que custou, como foi construída, que argumentos venceram e que argumentos foram derrotados”. “Não que estejamos à procura de heróis deste ou daquele partido, embora eles existam, mas na perspetiva de que a autonomia não foi dada, foi conquistada e que tem, tal como a democracia, de ser garantida todos os dias”, acrescentou.

“É um ato de serviço público lembrar a todos, incluindo aos 230 deputados da atual Assembleia da República, a importância da autonomia das regiões”, reforçou.

Antes, a presidente do parlamento da Madeira, Rubina Leal, defendeu que a autonomia regional não pode ficar cristalizada no tempo e tem de ser aprofundada em diálogo “constante e leal” com a República.

A sessão contou com a presença de várias autoridades madeirenses, entre as quais dos deputados regionais e do ex-presidente do executivo regional Alberto João Jardim.

O Governo Regional, presidido por Miguel Albuquerque, não esteve presente na cerimónia, apesar de ter sido convidado.

Rubina Leal referiu, depois, em declarações aos jornalistas, que o executivo madeirense marcará presença noutras iniciativas do presidente da Assembleia da República.

Aguiar-Branco chegou ao Aeroporto Internacional da Madeira, no domingo à noite, onde foi recebido pelo representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, tendo agendadas para esta segunda e terça-feira visitas e reuniões com diversas entidades, entre as quais o próprio juiz conselheiro e o presidente do Governo Regional da Madeira.