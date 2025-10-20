A empresa que gere o jogo online Roblox está a ser alvo da justiça do estado norte-americano da Flórida. O procurador-geral estadual James Uthmeier anunciou que iriam emitir intimações penais contra o jogo, a que chamou de “terreno fértil para predadores chegarem e terem acesso” a crianças.

“A Roblox lucrou com as nossas crianças, expondo-as aos perigos mais graves. Eles permitiram que as nossas crianças fossem abusadas“, acusou Uthmeier numa publicação na rede social X, onde acrescentou que as intimações permitirão “reunir mais informações para os procuradores sobre a atividade criminosa que ocorre na plataforma da Roblox, bem como provas sobre os predadores que estão por aí e as vítimas que são abusadas“.

“No final de contas, não vamos parar por motivo algum de lutar para proteger as nossas crianças — e as empresas que agem de forma descuidada e as expõem a perigos serão responsabilizadas”, acrescentou.

À Reuters, a Roblox disse que proibia o envio de imagens e vídeos pela função de chat interna do jogo, havendo ainda filtros para “bloquear a troca de informações pessoais“.

“Embora nenhum sistema seja perfeito, as nossas equipas treinadas e ferramentas automatizadas monitorizam continuamente as comunicações para detetar e remover conteúdos prejudiciais”, referiu ainda.

A Flórida não é o primeiro estado norte-americano a colocar a Roblox na justiça. O procurador geral estadual do Louisiana processou a empresa, sediada no estado da Califórnia, acusando-a de “colocar em risco a segurança das crianças” do estado, ao criar um ambiente onde os predadores “prosperar, unir-se, caçar e vitimizar” menores.