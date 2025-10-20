“Haha, You Clowns”

HBO Max, segunda-feira, 20 de outubro

Se está a precisar de uma série para adultos com uma animação tosca – que faz lembrar Beavis & Butthhead —, então a HBO Max tem algo para si esta semana. História em volta de uma família que acabou de perder a mãe, três rapazes e o pai tentam navegar à volta disso enquanto fazem as suas vidas. Não é tão triste quanto parece, é uma comédia com um travo familiar.

“The Simpsons”, temporada 39

Disney+, quarta-feira, 22 de outubro

Se ainda a contar temporadas dos Simpsons, então esta entrada da semana é para si. A 36ª dose de episódios chega esta semana ao streaming da Disney. Não é a mais recente, a que se estreou em setembro, mas é a do ano passado. Todos os episódios estarão disponíveis nesta quarta-feira.

“Armed With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud”

HBO Max, quarta-feira, 22 de outubro

Nas últimas Semanas têm chegado ótimos documentários em formato curta-metragem à HBO Max. Este é mais um, dedicado ao cineasta/jornalista norte-americano que morreu durante a guerra da Ucrânia. O documentário anda em volta da relação de Brent e do seu irmão, Craig, e da forma como cobriram alguns dos conflitos mais violentos do mundo. É uma história sobre jornalismo e sobrevivência em tempos de guerra.

“Lazarus”

Prime Video, quarta-feira, 22 de outubro

Novo thriller a estrear-se na Prime Video, depois de um mês em que a plataforma da Amazon não teve lançamentos de grande memória. Lazarus junta Bill Nighy, Sam Clafin e Alexandra Roach numa busca pela resolução de crimes que ficaram mal (ou nada) enterrados no passado. A história adapta os romances de Harlan Coben e tem como ponto de partida o regresso de Lazarus (Clafin) à casa de família, depois da morte do pai (Nighy), e à investigação, não resolvida, da morte da irmã.

“Ninguém Quer Isto”, temporada 2

Netflix, quinta-feira, 23 de outubro

O mundo do que não é convencional já não é o que era e, por isso, temos as séries que merecemos. Melhor exemplo disso é Ninguém Quer Isto, comédia romântica da Netflix que se revelou um sucesso por preencher um vazio que começava a assombrar o género. A série com Kristen Bell e Adam Brody veio garantir uma série de critérios que os fãs de rom coms esperam: momentos de diversão; perspicácia nos diálogos aqui e ali; química entre pessoas aparentemente diferentes (uma podcaster e um rabino); gente bonita. Zero revolução. Satisfação total.

“Empreendedores”

Disney+, quinta-feira, 23 de outubro

Todos conhecemos histórias de empreendedores que abandonaram a sua zona de conforto — e que se gabam disso. Os desta série espanhola que se estreia esta semana na Disney+ são exatamente isso. Com um tempero extra: talvez não tenham muito talento para o que fazem (nem grandes ideias) e têm de viver com isso, em forma de grupo, num espaço de cowork que decidiram criar para o efeito. O nome desse espaço? No Comfort Zone. Pois.

“The End”

Filmin, quinta-feira, 23 de outubro

Há algum tempo que não ouvíamos falar de Joshua Oppenheimer (O Ato de Matar). O realizador está de regresso com uma primeira obra de ficção, um musical com Tilda Swinton, Michael Shannon, Moses Ingram e George MacKay, sobre uma família que vive num luxuoso bunker após a terra se ter tornado inabitável.

“Little Disasters”

HBO Max, quinta-feira, 23 de outubro

Série britânica em volta de quatro mães que se conheceram durante as aulas de parto. Baseado no romance homónimo de Sarah Vaughan isto, na verdade, é um thriller e não uma série sobre maternidade. Com Diane Kruger, Jo Joyner, Emily Taaffe e Shelley Conn.

NBA ao vivo

Prime Video, sábado, 25 de outubro

Este espaço está normalmente reservado para a estreia de séries de ficção, filmes e documentários. Mas aqui vale abrir uma exceção, porque a chegada à Prime Video de 67 jogos da época da NBA que está a começar é notícia. Já vimos outros eventos desportivos no streaming, mas não com esta dimensão e regularidade. As coisas estão a mudar também em Portugal, seguindo aquilo que está a acontecer nestas plataformas, como já acontece noutros países da Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos. O arranque da época na Prime Video acontece com o jogo dos Boston Celtics em Nova Iorque, contra os Knicks, à 00h30 de sexta para sábado. Nessa mesma noite haverá Timberwolves contra Lakers às três da manhã e mais um no domingo — bem como nos fins de semana seguintes. Sim, a NBA passa na Sport TV e, sim, o NBA League Pass é também uma boa alternativa para acompanhar a época se não quiser subscrever um canal. Mas a chegada à Prime Video não é um presente envenenado, é antes um acréscimo. Se não tem vida para acompanhar toda a NBA e gosta de ver um jogo de vez em quando, isto é mais do que perfeito.