Um morto em acidente com avião de carga que saiu da pista e caiu ao mar em Hong Kong

Um avião de carga com origem no Dubai saiu da pista e caiu ao mar no Aeroporto Internacional de Hong Kong, depois de colidir com um veículo de serviço. Um trabalhador do aeroporto morreu e outro ficou gravemente ferido, noticia o The Standard.

O acidente ocorreu por volta das 3h53 (20h53 em Lisboa), quando o voo EK9788 da Emirates SkyCargo, operado pela companhia aérea turca Air ACT, pousou na pista norte 07R após descolar do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC), no Dubai.

According to ADS-B data, flight #EK9788 had a ground speed of about 49 knots when it hit the water. pic.twitter.com/pqFyMOCw38 — Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2025

Depois de embater no veículo em terra, os dois ocupantes desse carro foram atirados ao mar, tendo a morte do passageiro sido declarada no local. O motorista foi enviado para o hospital.

Já os quatro tripulantes do avião escaparam ilesos do acidente.

A pista norte continua encerrada, indica o mesmo jornal.