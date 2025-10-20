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Um morto em acidente com avião de carga que saiu da pista e caiu ao mar em Hong Kong

Este artigo tem mais de 1 ano

Um avião de carga atingiu, no aeroporto de Hong Kong, um veiculo em terra, despistando-se e caindo ao mar. A tripulação escapou ilesa, mas um dos trabalhadores que estava no veículo morreu.

Um avião de carga com origem no Dubai saiu da pista e caiu ao mar no Aeroporto Internacional de Hong Kong, depois de colidir com um veículo de serviço. Um trabalhador do aeroporto morreu e outro ficou gravemente ferido, noticia o The Standard.

O acidente ocorreu por volta das 3h53 (20h53 em Lisboa), quando o voo EK9788 da Emirates SkyCargo, operado pela companhia aérea turca Air ACT, pousou na pista norte 07R após descolar do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC), no Dubai.

Depois de embater no veículo em terra, os dois ocupantes desse carro foram atirados ao mar, tendo a morte do passageiro sido declarada no local. O motorista foi enviado para o hospital.

Já os quatro tripulantes do avião escaparam ilesos do acidente.

A pista norte continua encerrada, indica o mesmo jornal.

Proponha uma correção, sugira uma pista: tcaeiro@observador.pt

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