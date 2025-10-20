Um morto em acidente com avião de carga que saiu da pista e caiu ao mar em Hong Kong

Um avião de carga com origem no Dubai saiu da pista e caiu ao mar no Aeroporto Internacional de Hong Kong, depois de colidir com um veículo de serviço. Um trabalhador do aeroporto morreu e outro ficou gravemente ferido, noticia o The Standard.
O acidente ocorreu por volta das 3h53 (20h53 em Lisboa), quando o voo EK9788 da Emirates SkyCargo, operado pela companhia aérea turca Air ACT, pousou na pista norte 07R após descolar do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC), no Dubai.
According to ADS-B data, flight #EK9788 had a ground speed of about 49 knots when it hit the water. pic.twitter.com/pqFyMOCw38
— Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2025
Depois de embater no veículo em terra, os dois ocupantes desse carro foram atirados ao mar, tendo a morte do passageiro sido declarada no local. O motorista foi enviado para o hospital.
Já os quatro tripulantes do avião escaparam ilesos do acidente.
A pista norte continua encerrada, indica o mesmo jornal.
???? A Boeing 747-400 freighter, registration TC-ACF and operated by Turkish carrier Air ACT for Emirates SkyCargo as flight EK9788, veered off runway 07L during landing at Hong Kong International Airport after departing from Al Maktoum International Airport in Dubai. The… pic.twitter.com/p0sG35YMhX— AirPro News (@AirProNews) October 19, 2025