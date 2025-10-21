A circulação da Estrada Nacional (EN) 3, na Lezíria do Tejo, Santarém, foi reposta ao início da madrugada desta terça-feira nos dois sentidos, depois de ter estado encerrada devido a um acidente entre um ligeiro e um pesado.

O acidente provocou um ferido ligeiro, que foi transportado para um hospital, e levou ao corte da circulação nos dois sentidos na Lezíria do Tejo, distrito de Santarém, pelas 20h00 de segunda-feira.

“A circulação foi retomada depois da limpeza do piso ao início da madrugada e está tudo normal”, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente provocou o derrame de cerca de 400 litros de combustível na estrada.