A Sonorgas dá continuidade ao ciclo de conferências “Na Rota da Descarbonização”, que prossegue em Celorico de Basto, no próximo 27 de outubro, com o debate “A importância do gás renovável no desenvolvimento de comunidades de energia”.

O encontro, que terá lugar no Auditório do Centro Cultural Marcelo Rebelo de Sousa, junta especialistas, empresários e decisores políticos para discutir o papel do gás renovável como pilar das comunidades energéticas e a relevância das infraestruturas de distribuição na inovação e investimento no setor energético.

A sessão será moderada por Paulo Ferreira, host na Rádio Observador, e poderá ser acompanhada em direto no site e redes sociais do Observador.

Programa

10h45 | Abertura Institucional

Maria Conceição Callé Lucas, Presidente do Conselho de Administração da Sonorgas

José António Peixoto Lima, Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto

Jean Barroca, Secretário de Estado da Energia

11h15 | Gás Renovável – Pilar para Comunidades Energéticas

Projeto: Comunidade de Energia com Gás Renovável

Moderação: Paulo Ferreira, Observador

Painel:

Joaquim Sá, COO Sonorgas

Ivone Rocha, Partner da TELLES e Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável

Gilberto Martins, Investigador no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho

11h50 | Infraestruturas de Distribuição – Catalisadores de Investimento e Inovação

Moderação: Paulo Ferreira, Observador

Painel:

Sofia Tenreiro, CEO Siemens Portugal

Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal

Birthe Bruhn-Léon, Independent Director and Advisor (ex-Diretora do Banco Europeu de Investimento)

Paulo Novais, Professor Catedrático da Universidade do Minho e Investigador no Centro ALGORITMI

12h50 | O desafio da competitividade energética

Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal –

Câmara de Comércio e Indústria

13h00 | Encerramento

Pedro Verdelho, Presidente da ERSE

Ricardo Emílio, CEO Sonorgas

Tome nota: assista no site e redes sociais do Observador e também neste artigo, no dia 27 de outubro, a partir das 10h45.