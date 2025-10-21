A Sonorgas dá continuidade ao ciclo de conferências “Na Rota da Descarbonização”, que prossegue em Celorico de Basto, no próximo 27 de outubro, com o debate “A importância do gás renovável no desenvolvimento de comunidades de energia”.
O encontro, que terá lugar no Auditório do Centro Cultural Marcelo Rebelo de Sousa, junta especialistas, empresários e decisores políticos para discutir o papel do gás renovável como pilar das comunidades energéticas e a relevância das infraestruturas de distribuição na inovação e investimento no setor energético.
A sessão será moderada por Paulo Ferreira, host na Rádio Observador, e poderá ser acompanhada em direto no site e redes sociais do Observador.
Programa
10h45 | Abertura Institucional
Maria Conceição Callé Lucas, Presidente do Conselho de Administração da Sonorgas
José António Peixoto Lima, Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto
Jean Barroca, Secretário de Estado da Energia
11h15 | Gás Renovável – Pilar para Comunidades Energéticas
Projeto: Comunidade de Energia com Gás Renovável
Moderação: Paulo Ferreira, Observador
Painel:
Joaquim Sá, COO Sonorgas
Ivone Rocha, Partner da TELLES e Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável
Gilberto Martins, Investigador no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho
11h50 | Infraestruturas de Distribuição – Catalisadores de Investimento e Inovação
Moderação: Paulo Ferreira, Observador
Painel:
Sofia Tenreiro, CEO Siemens Portugal
Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal
Birthe Bruhn-Léon, Independent Director and Advisor (ex-Diretora do Banco Europeu de Investimento)
Paulo Novais, Professor Catedrático da Universidade do Minho e Investigador no Centro ALGORITMI
12h50 | O desafio da competitividade energética
Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal –
Câmara de Comércio e Indústria
13h00 | Encerramento
Pedro Verdelho, Presidente da ERSE
Ricardo Emílio, CEO Sonorgas
Tome nota: assista no site e redes sociais do Observador e também neste artigo, no dia 27 de outubro, a partir das 10h45.