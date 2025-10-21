Um homem e uma mulher que se faziam passar por militares da GNR foram detidos por burla, falsificação de documentos, posse de armas proibidas, abuso de designação, sinal ou uniforme, na Benedita, concelho de Alcobaça, informou esta terça-feira a GNR.

A dupla, um homem de 37 anos e uma mulher de 41, foi detida em flagrante, na segunda-feira, no âmbito de uma investigação do Núcleo Investigação Criminal (NIC) de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, que decorre há cerca de quatro meses por burla, falsificação de documentos, posse de armas proibidas, abuso de designação, sinal ou uniforme.

De acordo com o comandante da GNR das Caldas da Rainha, tenente João Marçal, a dupla “fazia-se passar por militares do GNR para efetuar burlas”, através de contactos com pessoas “de quem ganhavam a confiança e se ofereciam depois para tratar dos problemas que aquelas lhe confidenciavam”.

Os falsos militares da GNR “pediam quantias de dinheiro para tratar de diligências que nunca eram tratadas”, tendo através desse expediente burlado as vítimas “em milhares de euros”, explicou o comandante à agência Lusa.

Em comunicado, a GNR informou esta terça-feira que os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de busca, um em residência e dois em veículo, e realizaram duas revistas de segurança aos suspeitos que culminaram nas detenções em flagrante delito.

Na operação foi apreendido diverso material de identificação da GNR: um crachá modelo GNR, diversos artigos de uniforme utilizados pelas forças de segurança (GNR/PSP), diverso material tático utilizado pelas forças de segurança (GNR/PSP), dois coldres para arma de fogo, uma arma proibida, oito botijas de C0 2 para a arma de ar comprimido, um frasco de 1.500 unidades de chumbo, quatro rádios de comunicação e respetivas bases carregadoras e auriculares, três cartões de identificação do Instituo Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Jovens Bombeiros de Lisboa, em nome do suspeito, um cartão de operacional DAE (Desfibrilação Externa), também em nome do suspeito, e dois telemóveis.

Esta ação contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Benedita.

A mesma dupla já tinha sido detida pela PSP, em outubro de 2022, pelo mesmo tipo de crime.

Os detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Leiria, para aplicação de medidas de coação, que lhes aplicou a medida de coação de apresentações todas as sextas-feiras na força de segurança da área de residência, proibição de contacto com as vítimas e proibição de voltar a adquirir material policial, informou a GNR.