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O vereador do PCP na Câmara de Lisboa, João Ferreira, defendeu esta terça-feira que Carlos Moedas tem de assumir responsabilidades políticas relativamente ao acidente do elevador da Glória, caso contrário demonstra ser “incapaz” de tomar as medidas necessárias.

“Há uma responsabilidade política que tem que ser assacada a quem tomou a decisão de externalização e a todos aqueles que, posteriormente, ao longo do tempo, incluindo o atual presidente da Câmara Municipal, tomaram a decisão de prolongar essa contratação externa”, disse João Ferreira à agência Lusa.

O vereador falava a propósito das conclusões do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao acidente com o elevador da Glória, que apontou falhas à Carris, à manutenção e à supervisão.

Na segunda-feira, numa declaração à Lusa, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, reagiu ao relatório sustentando que “reafirma que a infeliz tragédia do elevador da Glória foi derivada de causas técnicas e não políticas”.

Para João Ferreira, com esta declaração, Carlos Moedas “coloca-se ele próprio numa posição de se dizer incapaz de fazer aquilo que é necessário fazer agora” e que “exige decisão política, exige responsabilidade política”, já que “é a partir da decisão política que vamos garantir que são tomadas as medidas para intervir naqueles domínios críticos que o gabinete apontou”.

À Lusa, o vereador do PCP afirmou que, independentemente dos aspetos que “só serão clarificados no relatório final”, o relatório intercalar já aponta “falhas muito graves no funcionamento da Carris”, empresa que não terá “propriamente um sistema de gestão da segurança em linha com as melhores práticas atuais”.

“São apontadas falhas igualmente graves, algumas muito graves, à fiscalização e à inspeção do trabalho realizado por entidades externas à empresa, contratadas pela empresa, e são apontadas falhas também muito graves ao próprio trabalho feito pela entidade contratada para os serviços de manutenção dos ascensores e elevadores”, acrescentou.

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Para João Ferreira, “há uma evidência de que esta empresa não está em condições de prosseguir o trabalho para o qual foi contratada” e a solução para esse problema “depende de uma decisão política” e da tomada de medidas “para garantir que todas estas falhas são supridas”.

E, por isso, admite “grande preocupação por constatar que o presidente de Câmara se revela incapaz de fazer aquilo que é necessário fazer neste momento”.

O acidente com o elevador da Glória, ocorrido em 03 de setembro, causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Num relatório preliminar às causas do acidente, a que a Lusa teve acesso, o GPIAAF apontou falhas à Carris, à manutenção e à supervisão.

O relatório preliminar do GPIAAF revela que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

Este organismo público detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

O GPIAAF diz, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente “estão registadas como executadas, embora detenha evidências de que não foram feitas no período horário indicado na correspondente folha de registo”.

Aquele gabinete recomenda ainda à Carris que não reative os ascensores de Lisboa “sem uma reavaliação por entidade especializada”, e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes que implemente um quadro regulamentar apropriado.