A presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Rosário Farmhouse, despediu-se esta terça-feira daquele órgão autárquico com um discurso crítico e sentido, lamentando que, nos últimos quatro anos, “nem sempre” tenha visto “Lisboa no centro das discussões”.

“Foi dos desafios mais difíceis da minha vida”, confessou, referindo-se à presidência da AML, para a qual foi escolhida em 2021, depois de ter sido eleita deputada municipal pelas listas do Partido Socialista.

“E eu achava que já tinha tido momentos profissionais muito difíceis”, desabafou, no seu último discurso, a antropóloga de formação que já lidou profissionalmente com temas complexos como pessoas refugiadas e crianças em risco.

Rosário Farmhouse declarou-se “estupefacta” por ter presenciado “momentos de tão grande hostilidade” na Assembleia Municipal de Lisboa, “onde a urbanidade nem sempre existiu“.

Assumindo as “dificuldades em definir a fronteira entre liberdade de expressão e ofensa”, declarou mesmo ter-se sentido “estrangeira” no órgão autárquico.

“Vivi momentos muito tristes”, constatou, apontando a tragédia do ascensor da Glória, que causou 16 mortos, como “sem dúvida o pior”.

Convicta de que “é possível mediar se colocarmos no centro o bem comum”, Rosário Farmhouse diz que cumpriu “um ato de cidadania”, durante o qual também conheceu “pessoas fantásticas” e viveu “momentos únicos”, como a Jornada Mundial da Juventude, a celebração dos 50 anos do 25 de Abril ou a assembleia geral das crianças.

Destacando que “nunca tantas pessoas se envolveram” na política da cidade como neste mandato, instou, por outro lado, a uma “maior disponibilidade do presidente da câmara para as sessões da assembleia”.

Sobre o cargo de presidente da AML, concluiu que “tem uma dimensão e exigência que precisavam de um estatuto diferente das outras assembleias”.

Em concreto, deixou a sugestão para que se pense “numa outra forma de remunerar o escrutínio do trabalho da Câmara” Municipal, que não o modelo das senhas de presença, e referiu mesmo que “ser presidente mulher” é “um assunto a ter em conta em função não remunerada”.

No final, desejou que os novos eleitos se foquem “no essencial” e prometeu continuar a acompanhar Lisboa, mas “mais à distância, mais tranquila e talvez mais feliz”.